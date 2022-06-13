Мы бы не опустили поляков так низко, – как Харчишин оценивает выступление Польши на Евровидении

Лидер "Другої Ріки" Валерий Харчишин отказался находиться в составе Национального жюри от Украины на Евровидении-2022. Будь артист все-таки там, представитель Польши получил бы от нашей страны высшие баллы.

Об этом мужчина рассказал в интервью 24 каналу. Также Валерий не исключает, что может находиться в составе Национального жюри в следующем году. Если его пригласят и будут говорить, что он там должен быть, то будет.

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Валерий Харчишин о выступлении Польши на Евровидении

Артист признался, что в этом году впервые смотрел Евровидение от начала до конца. И у него не было никакой претензии к песне или вокальным способностям Охмана, представлявшего Польшу. Единственное, не понравилась одежда парней и сам номер, но ни в коем случае лидер "Другої Ріки" не поставил бы такие низкие оценки, не поставил бы на такое место Польшу.

Уверен, что при моем участии мы не опустили бы поляков так низко. Пусть говорят, что это слишком политизировано, но когда мои дети в Польше и номер действительно достойный, то почему голосовать так недостойно?

– сказал Харчишин.