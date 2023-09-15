Как рассказала телеведущая, хейт в сторону любимого ее очень злит. Так что в ответ на негатив Ефросинина призналась, что грубо посылает людей.

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Как Ефросинина реагирует на критику мужа-военного

По словам звезды, часто хейтеры могут писать такую информацию, которая вовсе не правдива, поэтому Ефросинина посылает таких людей на*уй.

Моя пиарщица запрещает мне материться, но моя первая реакция на такое – пошли нах*й. Кто вы? Горит тебе задница, не пишет Ефросинина о муже, напиши: "Маша, почему не рассказываете о муже?". Нет, он пишет, что он в Пуще-Водице сидит. Ну, откуда ты это взяла? Это совершенно разные формы общения, поэтому я посылаю грубо,

– поделилась телеведущая.

Интервью с Машей Ефросининой: смотрите видео онлайн

Муж Маши Ефросининой воюет в рядах ВСУ: что известно

В начале полномасштабного вторжения Тимур Хромаев пошел добровольцем в ВСУ. В одном из интервью Ефросинина рассказывала, что даже кричала и злилась на любимого за такое решение. В то же время она гордится мужчиной за его позицию.

По словам Маши Ефросининой, Тимур - командир 112 бригады. В его подразделении служит более 100 человек. Их компетенция – радиоэлектронная борьба, БПЛА и дроны. Военные с помощью технологий ликвидируют врага.

Ранее телеведущая рассказывала, что сейчас переживает сложный период, поскольку ежедневно переживает из-за жизни любимого. Их с супругом брак проходит очередное испытание. Следовательно, Маше морально сейчас очень сложно, она каждый день из-за этого плачет.