Новоиспеченные супруги на собственном примере доказывает, что отношения на расстоянии возможны: Иванна Онуфрийчук живет в Украине, а Алмаз – в Швейцарии. Свое отсутствие долларовый миллионер компенсирует потрясающими подарками, каждый из которых превосходит предыдущий.

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Так, роскошная квартира ведущей "Танцев со звездами" превратилась в оранжерею. Ей доставили сотни красных и белых роз, воздушных шариков в форме сердец, множество мягких мишек, фруктов и полезных сладостей.

Безусловно, эффектным сюрпризом от мужа Иванна Онуфрийчук похвасталась перед 275-тысячной аудиторией в инстаграме. Она намекнула, что ради нее миллионер готов на все.

Настоящий мужчина проявляет любовь поступками, беспокоится и поддерживает, оберегает от всего мира в своих крепких объятиях. А если потребуется, то и звездочку с неба достанет, чтобы любимая была счастлива,

– подписала влюбленная телеведущая.

Напомним, в Швейцарии казахский бизнесмен Алмаз устроил для Иванны Онуфрийчук не менее романтический сюрприз. Вдвоем они полетали на воздушном шаре над зелеными горами и голубыми озерами. Более того, на высоте птичьего полета мужчина смог накормить любимую блюдами высокой кухни.