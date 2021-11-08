Молодые родители не забывают о романтике и часто проводят время только вдвоем. Так, Осадчая пришла на "Танцы со звездами", где работает ее муж.

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Осадчая и Горбунов на "Танцах со звездами"

Юрий сделал селфи с любимой за кулисами проекта. На их лицах сияла улыбка. Видно, что супруги невероятно счастливы в этот семейный вечер.

Осадчая пришла на проект в бархатном платье изумрудного цвета. Наряд обнажил плечи знаменитости, что придало ее аутфиту женственности и обольстительности. Волосы ведущая уложила в локоны, а на лице сделала легкий макияж, подчеркнув глаза коричневыми тенями. Образ завершила красивая вишневая шляпка.

"Сегодня на "Танцах со звездами" семейный вечер! Моя любовь со мной! Все работают!", – написал Юрий под фото. Вероятно, Осадчая снимала за кулисами сюжеты для "Светской жизни".



Юрий Горбунов и Катя Осадчая / Фото из инстаграма ведущего



Юрий Горбунов и Катя Осадчая / Фото из инстаграма ведущего

В комментариях пару засыпали комплиментами.