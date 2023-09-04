Мне тяжело, – Анна Тринчер шокировала диагнозом, который ее мужу поставил психиатр

Певица Анна Тринчер в сентябре прошлого года вышла замуж за блоггера Александра Волошина. Звездные супруги вместе уже три года и порой делятся со своими подписчиками трудностями, с которыми сталкиваются.

Так, певица рассказала, что у ее мужа проблемы со здоровьем. Оказывается, он ходит к психиатру. О том, какой диагноз врач поставил Александру – смотрите дальше.

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Какой диагноз психиатр поставил мужу Анны Тринчер

Как выяснилось, у Волошина депрессия с обсессивно-компульсивным расстройством.

Не знаю, как точно описать свои эмоции. Хорошо, что я хотя бы знаю, что происходит. Да, мне тяжело. Это мой муж, моя семья, которую я выбрала и строю уже три года. Моя опора и мой уют,

– рассказала певица.

Она добавила: "Скоро годовщина нашей свадьбы и как сказал церемониймейстер: "И в горе и в радости". Я уверена, что мы все пройдем вместе".

Что известно об отношениях Анны Тринчер и Александра Волошина: главное

22 октября 2021 блоггер и бизнесмен Александр Волошин сделал предложение любимой Анне Тринчер. Парень вручил ей обручальное кольцо от бренда Cartier, которое стоит 2500 долларов.

Известно, что родные звезды не поддержали ее решение выйти замуж за блоггера, поэтому она поругалась с мамой и бабушкой. Сейчас же у Александра отличные отношения с родными Анны. Перед свадьбой пара лично пригласили бабушку певицы на праздник. Также Волошин приезжал к маме любимой, чтобы попросить у нее руку и сердце дочери.

Исполнительница рассказывала, что планирует повенчаться с любимым.

Проблемы в отношениях у звездных супругов

В августе Анна Тринчер сообщила, что они с мужем решили на время разъехаться. Выяснилось, что такое решение влюбленные приняли на семейной сессии у психолога. Они обратились к специалисту, потому что переживают кризис в отношениях.



Известно, что в такой способ наладить отношения супругам не удалось, поэтому они теперь снова живут вместе.