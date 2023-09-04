Мне тяжело, – Анна Тринчер шокировала диагнозом, который ее мужу поставил психиатр
Источник:Анна Тринчер
Певица Анна Тринчер в сентябре прошлого года вышла замуж за блоггера Александра Волошина. Звездные супруги вместе уже три года и порой делятся со своими подписчиками трудностями, с которыми сталкиваются.
Так, певица рассказала, что у ее мужа проблемы со здоровьем. Оказывается, он ходит к психиатру. О том, какой диагноз врач поставил Александру – смотрите дальше.
Это интересно Павел Зибров записал дуэт с "клоном" Винника: о чем песня и как на нее реагирует сеть
Какой диагноз психиатр поставил мужу Анны Тринчер
Как выяснилось, у Волошина депрессия с обсессивно-компульсивным расстройством.
Не знаю, как точно описать свои эмоции. Хорошо, что я хотя бы знаю, что происходит. Да, мне тяжело. Это мой муж, моя семья, которую я выбрала и строю уже три года. Моя опора и мой уют,
– рассказала певица.
Она добавила: "Скоро годовщина нашей свадьбы и как сказал церемониймейстер: "И в горе и в радости". Я уверена, что мы все пройдем вместе".
Что известно об отношениях Анны Тринчер и Александра Волошина: главное
- 22 октября 2021 блоггер и бизнесмен Александр Волошин сделал предложение любимой Анне Тринчер. Парень вручил ей обручальное кольцо от бренда Cartier, которое стоит 2500 долларов.
- Известно, что родные звезды не поддержали ее решение выйти замуж за блоггера, поэтому она поругалась с мамой и бабушкой. Сейчас же у Александра отличные отношения с родными Анны. Перед свадьбой пара лично пригласили бабушку певицы на праздник. Также Волошин приезжал к маме любимой, чтобы попросить у нее руку и сердце дочери.
- Исполнительница рассказывала, что планирует повенчаться с любимым.
Проблемы в отношениях у звездных супругов
В августе Анна Тринчер сообщила, что они с мужем решили на время разъехаться. Выяснилось, что такое решение влюбленные приняли на семейной сессии у психолога. Они обратились к специалисту, потому что переживают кризис в отношениях.
Известно, что в такой способ наладить отношения супругам не удалось, поэтому они теперь снова живут вместе.