Певцы поделились отрывками из их дуэта в социальных сетях. Вместе они исполнили трек "Душі криниця", в котором рассказывают о том, что где бы ты ни был, а душа всегда зовет домой к родителям.
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Павел Зибров записал дуэт с Андреем Кравченко
Артисты рассказали, что релиз песни состоится совсем скоро. Также они показали, что снимают клип на композицию. Съемки проходят прямо в центре столицы на Крещатике.
Реакция сети
Фанам очень понравилось совместное исполнение трека Андреем и Павлом. Под публикацией они написали много приятных слов о песне. Некоторые из них отметили, что уже очень ждут премьеру трека:
- "Красавчики! У Андрея тембр как у Винника";
- "Очень красиво и душевно";
- "Очень хорошо";
- "Как же душевно! До самого сердца, до глубины души";
- "Прекрасные";
- "Это столь магнетически и прекрасно. Спасибо";
- "Очень хорошо. Дуэт супер";
- "Супер";
- "Очень хорошо, жду полную версию";
- "Вау. Очень хорошо".