Осенью прошлого года Владимир Дантес перевез маму из родного Харькова в столицу. Она поселилась в квартире неподалеку от дома сына, который расположен в закрытом коттеджном городке. Сольную артистку Надю Дорофееву со свекровью разделяют всего пять минут на автомобиле, однако в гости женщина заходит редко.

Читайте также Надя Дорофеева очаровала образом в брендовом мини-платье за 49 тысяч гривен

Певица заверила, что ее свекровь – слишком тактичная. Она так не хочет лишний раз беспокоить звездных супругов, что невестка сама приглашает ее в гости. На это мама Дантеса отвечает: "Хорошо, заеду".

Ни разу не было никакого упрека. Она святая свекровь, даже с перебором в другую сторону – не позвонит лишний раз, не хочет отвлекать. Она супер тактичная,

– рассказала Надя Дорофеева.

Мама Владимира Дантеса не жалуется и на то, какая невестка хозяйка. По словам Дорофеевой, у женщины отличное чувство юмора, поэтому она лишь "смешно подкалывает" ее на счет того, что она не готовит своему мужу.

Отметим, рядом с Надей Дорофеевой и Владимиром Дантесом живет семья Монатика. Однако супруги редко проводят время со звездным соседом. Когда они все же встречаются, то просматривают фильмы, играют с детьми мультиартиста и просто общаются.