Успешная украинская певица Надя Дорофеева в откровенном интервью ответила поклонникам на вопрос о ее материнстве. После того, как артистка начала сольную карьеру, фанов встревожило то, не помешает ли развитие звезды ее личным отношениям.
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Когда Надя Дорофеева станет мамой
Певица поделилась, что ее сольная карьера совсем не мешает тому, чтобы они с мужем Владимиром Дантесом стали родителями. Для знаменитости важно быть готовыми к такому решению.
Никогда меня карьера не останавливала в этом вопросе. Почему-то так думают, что это из-за карьеры. Нет, не из-за карьеры, а потому, что до сих пор мы с Вовой не готовы. Этот вопрос постоянно фигурирует. Мы сами шутим в соцсетях, что ждите "дантесиков", но все-таки сделаем это не из-за давления людей, а из-за своего решения,
– подчеркнула Надя Дорофеева.
Интервью с Надей Дорофеевой: смотрите видео онлайн
Что известно о сольной карьере Нади Дорофеевой
- 11 марта 2020 года группа "Время и Стекло" официально заявила о своем распаде после 10 лет успешной карьеры.
- Спустя долгое время артисты Позитив и Надя Дорофеева, экс-солисты "Время и Стекло" рассказали, чем будут заниматься после распада группы. Надя заявила о сольной карьере, а Позитив планировал продолжить участие в группе Mozgi.
- Уже в ноябре звезда презентовала первый сольный клип и песню под псевдонимом DOROFEEVA.
- Ролик вызвал неоднозначную реакцию у пользователей сети из-за подозрений в плагиате и скандала из-за съемок провокационного видео на пешеходном мосту Аллеи Героев Небесной Сотни.
- 19 марта 2021 года Надя Дорофеева презентовала первый сольный миниальбом.