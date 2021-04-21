Успешная украинская певица Надя Дорофеева в откровенном интервью ответила поклонникам на вопрос о ее материнстве. После того, как артистка начала сольную карьеру, фанов встревожило то, не помешает ли развитие звезды ее личным отношениям.

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Когда Надя Дорофеева станет мамой

Певица поделилась, что ее сольная карьера совсем не мешает тому, чтобы они с мужем Владимиром Дантесом стали родителями. Для знаменитости важно быть готовыми к такому решению.

Никогда меня карьера не останавливала в этом вопросе. Почему-то так думают, что это из-за карьеры. Нет, не из-за карьеры, а потому, что до сих пор мы с Вовой не готовы. Этот вопрос постоянно фигурирует. Мы сами шутим в соцсетях, что ждите "дантесиков", но все-таки сделаем это не из-за давления людей, а из-за своего решения,

– подчеркнула Надя Дорофеева.

Интервью с Надей Дорофеевой: смотрите видео онлайн

Что известно о сольной карьере Нади Дорофеевой