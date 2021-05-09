Романтическое фото со знаменитым мужем обнародовала Ирина Демичева. На нем она появилась в обтягивающем платье мини черного цвета, поверх которого надела прозрачное белое одеяние с широкими рукавами. Свой образ жена Монатика дополнила массивными красными серьгами и сандалиями.

Читайте также Беременная Катя Осадчая показала утренние развлечения в Турции: яркие снимки

Сам музыкант позировал в белой футболке оверсайз, укороченных черных брюках и тапочках. Ирина нежно прижалась к Монатику и поцеловала его в лоб. "Моя любовь", – лаконично подписала избранница певца.

Как Монатик отдыхает в Турции с женой и сыновьями

В отпуске музыкант много времени посвящает соцсетям. Он сам записывает смешные ролики и привлекает к съемкам сыновей – Платона и Даниила, лица которых показал в клипе на песню "Ресницы безопасности", а потом появился с ними на обложке глянца. Семья увлеклась большим теннисом, правда, младший сын Монатика пока не берет в руки ракетку.

"От занятий большим теннисом в моей жизни осталась только любовь к этому спорту. Навыки потеряны совсем, но когда-то даже получалось", – поделилась Ирина Демичева, которая пообещала возобновить тренировки после возвращения в Киев.