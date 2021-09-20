После релиза нескольких клипов известный украинский мультиартист Монатик отправился в отпуск осенью. Сначала он находился во Франции, а теперь вместе с женой и творческой командой наслаждается временем в Черногории.

Интересно Монатик выпустил новую песню и клип в трехмерной анимации: видео

Монатик с женой в Черногории

Артист опубликовал живописное фото, на котором улыбчиво позировал вместе с женой Ириной на фоне моря и гор. Монатик предстал в черном костюме, а Ирина – светло-горчичном элегантном наряде.

Когда повел жену на свидание и рассказываешь глупости и непристойности,

– подписал певец снимок.



Монатик с женой / Фото из инстаграма Монатика

Ирина Демичева также поделилась с поклонниками красивыми фотографиями из Черногории. Она позировала в черной рубашке оверсайз и мини-шортах в тон. Продюсер дополнила образ очками и яркой сумкой.

Мы с Монатиком в очень приятном впечатлении от Черногории. Такая красивая природа, люди улыбающиеся, никуда не спешат, тотальное JOMO,

– поделилась впечатлениями Ирина.



Ирина Демичева / Фото из инстаграма продюсера

Где раньше отдыхал Монатик