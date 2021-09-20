После релиза нескольких клипов известный украинский мультиартист Монатик отправился в отпуск осенью. Сначала он находился во Франции, а теперь вместе с женой и творческой командой наслаждается временем в Черногории.
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Монатик с женой в Черногории
Артист опубликовал живописное фото, на котором улыбчиво позировал вместе с женой Ириной на фоне моря и гор. Монатик предстал в черном костюме, а Ирина – светло-горчичном элегантном наряде.
Когда повел жену на свидание и рассказываешь глупости и непристойности,
– подписал певец снимок.
Монатик с женой / Фото из инстаграма Монатика
Ирина Демичева также поделилась с поклонниками красивыми фотографиями из Черногории. Она позировала в черной рубашке оверсайз и мини-шортах в тон. Продюсер дополнила образ очками и яркой сумкой.
Мы с Монатиком в очень приятном впечатлении от Черногории. Такая красивая природа, люди улыбающиеся, никуда не спешат, тотальное JOMO,
– поделилась впечатлениями Ирина.
Ирина Демичева / Фото из инстаграма продюсера
Где раньше отдыхал Монатик
- В июне Монатик и Ирина Демичева посвятили время только себе, поэтому вдвоем отдыхали в Греции. Они опубликовали фото, которое быстро набрало много лайков.
- В августе пара уже вместе с сыновьями проводили время в Турции. Ребята купались в бассейне, Ирина загорала на террасе, а артист совмещал работу и отдых.
- Прошлую неделю мультиартист провел в романтическом Милане. Супруги прогуливались по улочкам, покупали вещи в бутиках и наслаждались красотой города.