В перерыве между гастролями Монатик (настоящее имя – Дмитрий Монатик) решил несколько дней провести только с женой. Они отдыхают, гуляют по улочкам Милана и обновляют гардероб в элитных бутиках.

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Монатик с женой в Милане

Фото с уикенда влюбленные публикуют на личных страницах в инстаграме. Для прогулки по торговому центру и городу Дмитрий выбрал стильный костюм в клетку серого цвета, который состоял из укороченных брюк и пиджака, и белую рубашку. Из обуви выбрал белые кроссовки. Яркими дополнениями его аутфита стали цветные шнуровки и цветок на пиджаке. Также артист надел оригинальные солнцезащитные очки.

Ирина гуляла вместе с мужем в бежевых брюках, клетчатом пиджаке и белой футболке. Одежду соединила с черной обувью. Среди аксессуаров ее look дополняли ожерелье, серьги и сумочка. Волосы женщина уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж с черными стрелками на веках и матовой помадой нюдового цвета на губах.



Монатик с женой в Милане / Фото из инстаграма Монатика



Монатик с женой в Милане / Фото из инстаграма Монатика

"Однажды в Милане с любимым модником", – написала Ирина под фото.



Монатик с женой в Милане / Фото из инстаграма Ирины Монатик

В перерыве между выступлениями исполнитель находит время не только на отдых. Недавно он осуществил мечту своей поклонницы Влады. Девочка находится в детской больнице "Охматдет", где проходит реабилитацию после лечения рака. Она мечтала встретиться с кумиром и не могла поверить, что он пришел к ней. Артист исполнил еще 2 заветные мечты поклонницы – подарил ей огромного плюшевого медведя и светящуюся колонку.