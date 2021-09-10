Премьера клипа состоялась 9 сентября и с момента публикации его просмотрели более 300 тысяч раз. Впервые лайв-исполнение песни смогли оценить гости VOGUE UA Conference накануне.

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В своем клипе Монатик использовал отсылки к его творчеству с помощью виртуального освещения и анимации. Режиссером анимации стал 2D и 3D-иллюстратор ELLS WAKE, который работал над клипом на карантине. Что касается идеи песни, то в ее основе лежит внутренняя сила человека, которая научилась быть сильнее эмоции разочарования в людях.

"Я стал Совой. Нечаянно, не по собственному желанию. Просто ночью отучили спать мысли, которые приходят постоянно. Их особый поток происходит, когда стемнеет. Они заставляют ходить в поисках ответов, самопознания, познания людей в целом... И песни дарят. Впоследствии понимаешь, что самое большое счастье в жизни – это люди... Самое большое разочарование, как ни странно, тоже они... Могут поднять, вдохновить любовью, словами, взглядом... И в то же время унизить, забить в угол и мгновенно испортить внутренний мир. Интонацией, сплетней, ложью... Дарят надежду на завтра, потом воруют нашу молодость забивая ее в страх, который превращается в привычку делать шаг навстречу мечте", – поделился Монатик.

Монатик – "С.О.В.А.": смотреть видео онлайн

Реакция сети

Поклонники бурно отреагировали в комментариях инстаграма на необычную работу Монатика, но большинство – положительно. Словами поддержки отличились Алексей Дурнев, Наталья Денисенко, Ирина Монатик и Таня Муиньо.

"Дима, я считаю – это очень роскошно", – Алексей Дурнев.

"Обоже... В самое сердце. Спасибо, что вы есть у нас такой!" – Наталья Денисенко.

"Так тонко... Маэстро", – жена Ирина Монатик.