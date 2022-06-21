Война застала Монатика в Испании, поэтому рваться обратно в Украину он не стал. Сначала певец хотел идти воевать, но после общения с военными и стихотворения "Вы этого хотели, русская власть", которое срезонировало у миллионов людей, решил, что будет на культурном фронте. Все четыре месяца звезда был за границей.

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Как Монатику живется за границей

Здесь, за границей, себя просто съедаешь максимально. Я уже переел себя, выплюнул тысячу раз. Мы не видели весны, я не чувствую, что сейчас лето. Одна длинная зимняя ночь,

– высказался Монатик.

"Родная земля дает очень много сил, это правда. Я это понял за этот период так, как никогда не понимал, хотя я часто был на гастролях. Эти силы дают родные земли", – добавил певец.

Звезда признался, что за границей его ни разу не упрекали за то, что он не воюет, что он в безопасности. Единственные вопросы, которые ему задавали поклонники: "Вы с концертом? А где? Мы придем", "Как ваша семья?"

"Люди подходят, обнимают, слезы льются", – вспомнил Монатик.

Монатик на концерте Life will win / Фото с инстаграма тура

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Когда Монатик вернется в Киев

С 10 июня Монатик гастролирует по Европе в рамках благотворительного тура Life will win, к которому присоединились топовые украинские артисты – Тина Кароль, Wellboy, Pianoбой, Злата Огневич, Олег Скрипка, Alina Pash, "Квартал 95" и другие. После этого музыкант хочет вернуться домой впервые после 24 февраля.

После этого тура я хочу вернуться в Киев,

– пообещал артист.

Правда, ни жену, ни детей – сыновей Платона и Данила – он с собой не возьмет.

Полное интервью Монатика со Славой Деминым: смотрите видео онлайн (о возвращении в Киев – на 9 минуте)