После 24 февраля Макс Барских пришел в себя – отказался от карьеры в россии, кровавых рублей и захватил своей патриотической позицией. Вместе с ним от вражеского шоу-биза отрекся режиссер и клипмейкер Алан Бадоев, который его продюсирует. Сейчас они готовят "мощные благотворительные мероприятия в нескольких частях света", поэтому выехали за границу.

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Алан Бадоев о первом за 5 месяцев выезде за границу

"Сегодня я впервые за 5 месяцев услышал уже забытые звуки аэропорта, голос бортпроводника, почувствовал, как самолет отрывается от земли и балансирует в небе. Еще пол года назад все это было рутиной моей жизни, все в ней было связано с путешествиями", – рассказал режиссер.

Он признался, что заснул в самолете и все "надеялся, что вся эта война – это сон", а за бортом его будут ждать друзья и экзотическая страна. Однако реальность совсем другая. Сейчас режиссер думает о небе только после очередного ракетного удара россиян.

Последние месяцы, как и вы, я вспоминаю о небе только после удара ракет. Перед сном тихо молюсь и говорю к маме, потому что сейчас она мой главный ангел,

– признался Алан Бадоев.

Напомним, мама Алана Бадоева скончалась в мае 2022 года. Он публично благодарил ее за безграничную любовь, которой научила, и просил "приходить в трудные минуты хоть дождем, хоть распустившимся под снегом цветком".

Однако Алан Бадоев пообещал, что после рабочей поездки вернется в Украину.

"Есть много работы и мало времени. Надо работать ради нашей победы, для наших ребят! До встречи в моем Киеве", – написал клипмейкер.

Алан Бадоев за рубежом / Фото с инстаграм-сторис режиссера