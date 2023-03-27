Ранее Монатик виделся с женой и сыновьями только "на выезде", например, во время благотворительного концерта в Мадриде, когда вышел с ними на сцену. Целый год войны они жили в Варшаве, а в марте 2023 решились вернуться в военный Киев. Артист устроил Ирине, Дани и Платону теплый приём.

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Жена Монатика вернулась в Украину с сыновьями

Певец украсил загородный дом флажками "Welcome", шариками в форме любимых игрушек ребят, а на первом этаже оставил еще два – сине-желтые с надписью на английском "Добро пожаловать домой". Жену Монатика это растрогало.

Дом, милый дом. Я люблю тебя, Монатик. Большое спасибо за такой прием дома,

– подписала Ирина Демичева.

Жена Монатика вернулась домой с сыновьями / Фото из инстаграма Ирины

На приезд Ирины Демичевой бурно отреагировали звезды шоу-биза, с которыми она дружит благодаря мужу-артисту:

Илона Гвоздева: "Наконец-то, поздравляю";

"Наконец-то, поздравляю"; Roxolana: "Это очень мило";

"Это очень мило"; Владимир Дантес: "Аааа";

"Аааа"; радиоведущий Слава Демин ;

; супермодель Алина Байкова.

Реакция звезд на приезд жены Монатика / Скриншот из инстаграма Ирины

Кстати, в марте в Украину вернулось немало звездных семей – шоумен Анатолий Анатолич привез жену и троих детей домой из Франции, а Тоня Матвиенко уехала из Великобритании и даже отвела дочь Нину в школу в Киеве.