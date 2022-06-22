Монатик признался, сколько личных денег отдал на благотворительность за время войны

Украинский исполнитель Монатик застал полномасштабную войну за границей, потому что готовился там к концертам. С тех пор он гастролирует по Европе и дает благотворительные выступления. Мужчина рассказал, что из личных сохранностей отдал на разные нужды 2,5 миллиона гривен.

За последние 4 месяца исполнитель побывал во многих странах с благотворительными визитами – выступал и собирал средства на самые разные нужды в Украине. Монатик рассказал, что на концерте "Добрый вечер, мы с Украины", где он выступал с другими артистами, удалось собрать около 4 миллионов гривен – средства были направлены в "Фонд Маши Ефросининой" на помощь детям, пострадавшим в войне.

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Что касается его второго тура под названием "Life will win", то он не может подсчитать, сколько средств точно удалось собрать, однако их он направил в президентскую платформу United24. Ему такая программа нравится, ведь он четко видит, на что идут эти средства. Кроме этого, исполнитель в первые месяцы войны отдал немало своих денег на поддержку украинцев:

С первых месяцев войны из личных сбережений 2,5 миллиона я выделил на разные нужды, когда ко мне обращались: на бронежилеты, волонтерам, на карематы и термосы, на автомобили и так далее. Везде, где можешь пытаться помогать финансово, но этот момент должен превратиться в какой-то момент, где ты сможешь еще и из донатов зарабатывать, поэтому и появились эти концерты,

– прокомментировал Монатик, намекнув, что финансовая "подушка" не нескончаема.

Ведущий Слава Демин поддержал его и отметил, что об этом говорит немало звезд – все они выступают за границей бесплатно, часто тратя на это собственные средства. Потому все понимают, что начинать зарабатывать тоже нужно.

Монатик в шоу "Слава+": видео онлайн

Что еще рассказал Монатик в интервью: