Монатик ошеломил романтичным фото с любимой
Украинский мультиартист Монатик поделился с поклонниками новым страстным кадром. Он позировал на камеру вместе с женой Ириной, не стесняясь показывать свои чувства.
Источник:инстаграм Монатика
Монатик принадлежит к тем звездам украинского шоу-бизнеса, которые держат личную жизнь как можно дальше от посторонних глаз. Артист долгое время не показывал сыновей, а теперь обнародовал их лица. Также чаще делится фотографиями с женой.
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Романтический кадр Монатика с женой
Исполнитель обнародовал новое фото на личной странице в Инстаграме. Он поделился еще одним снимком, который сделал во время фотосессии для украинского глянца. Влюбленные лежали на полу, повернувшись друг к другу.
Монатик с нежностью смотрел на избранницу в то время, как она с закрытыми глазами обнимала его и демонстрировала чувственность. Пара надела похожие костюмы, выглядела очень гармонично и красиво.
Как же так их заслужил я? Кому там так услужил я? До тех мурашек по коже ... что может быть дороже?
– написал в публикации артист.
Монатик с женой / Фото из инстаграма Монатика
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