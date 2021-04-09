Звездные супруги Кристина Горняк и Владимир Остапчук порадовали поклонников новыми совместными фото. Влюбленные по дороге на работу сделали несколько селфи.

Кристина Горняк и Владимир Остапчук являются одной из самых популярных семей в украинском шоу-бизнесе. Пара редко делится в сети общими фотографиями, поэтому подобные публикации всегда заинтересовывают поклонников.

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Новые фото Остапчука и Горняк

Знаменитая пара позировала в автомобиле. Кристина решила сделать селфи с любимым, нежно обняв его. Горняк предстала перед камерой в элегантном коричневом пиджаке, ровно уложила волосы и сделала макияж с розовой помадой на губах. Остапчук изображен на фотографии в бордовом пиджаке и белой рубашке.

Влюбленные выглядели очень гармонично и искренне улыбались. Они не стесняются показывать свои чувства и для многих являются примером счастливой семейной пары.

Хочу пожелать, чтобы у каждой девушки было много морщин вокруг глаз от смеха и счастья! Морщины убрать можно, а вот грусть тяжелее. Так что улыбайтесь, милые дамы!

– написала в публикации Кристина Горняк.



Кристина Горняк и Владимир Остапчук / Фото из инстаграма Кристины Горняк



Кристина Горняк и Владимир Остапчук / Фото из инстаграма Кристины Горняк

В комментариях подписчики звездной пары оставляют много комплиментов в адрес супругов.