Кристина Горняк и Владимир Остапчук очаровали сеть совместными фото
Звездные супруги Кристина Горняк и Владимир Остапчук порадовали поклонников новыми совместными фото. Влюбленные по дороге на работу сделали несколько селфи.
Источник:инстаграм Кристины Горняк
Кристина Горняк и Владимир Остапчук являются одной из самых популярных семей в украинском шоу-бизнесе. Пара редко делится в сети общими фотографиями, поэтому подобные публикации всегда заинтересовывают поклонников.
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Новые фото Остапчука и Горняк
Знаменитая пара позировала в автомобиле. Кристина решила сделать селфи с любимым, нежно обняв его. Горняк предстала перед камерой в элегантном коричневом пиджаке, ровно уложила волосы и сделала макияж с розовой помадой на губах. Остапчук изображен на фотографии в бордовом пиджаке и белой рубашке.
Влюбленные выглядели очень гармонично и искренне улыбались. Они не стесняются показывать свои чувства и для многих являются примером счастливой семейной пары.
Хочу пожелать, чтобы у каждой девушки было много морщин вокруг глаз от смеха и счастья! Морщины убрать можно, а вот грусть тяжелее. Так что улыбайтесь, милые дамы!
– написала в публикации Кристина Горняк.
Кристина Горняк и Владимир Остапчук / Фото из инстаграма Кристины Горняк
Кристина Горняк и Владимир Остапчук / Фото из инстаграма Кристины Горняк
В комментариях подписчики звездной пары оставляют много комплиментов в адрес супругов.
- "Такие красивые!"
- "Красивая пара!"
- "Замечательные!"
- "Вы очень подходите друг другу. Счастья вам!"
- "Милые!"
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