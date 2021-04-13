Украинский мультиартист Дмитрий Монатик только недавно показал лицо сыновей. На днях он обнародовал новое фото парней, которые появились в стильных образах моряков.

Известный украинский музыкант Дмитрий Монатик поделился с поклонниками новым трогательным фото с сыновьями Платоном и Даниилом. Фотография сразу же очаровала сеть.

Смотрите также Alyosha показала развлечения маленькой дочери: видео

Новое фото сыновей Монатика

Этот кадр был сделан для фотосессии семьи для популярного глянца L'Officiel Украина, где они появились на обложке. На новом фото позируют только мужчины, без Ирины Монатик. Артист надел черный костюм и трендовую шляпу. Он с улыбкой смотрел на сыновей.

Платон и Даниил не менее стильно выглядели, чем их звездный отец. Они предстали перед камерой в образе моряков – в черных шортах, футболках и головном уборе. Наряд удачно сочетался с лакированными ботинками. Ребята также мыло улыбались.

Волшебное фото Монатик подписал чувственными строками:

Как же так, их заслужил я?

Кому там так услужил я?

До той самой дрожи по коже...

Что может быть дороже..?

– растрогал артист.



Монатик с сыновьями / Фото с инстаграма Монатика

Поклонников умилил миловидный кадр знаменитости с сыновьями. Своими впечатлениями они поделились в комментариях: