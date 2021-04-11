Герой "Холостяка" Иракли Макацария показал свою возлюбленную: романтические фото
Один из самых желанных мужчин страны и герой 6 сезона шоу "Холостяк" Иракли Макацария наконец обнародовал свои отношения! Он поделился романтическим фото с девушкой Лизой и заявил, что она любовь всей его жизни.
Источник:инстаграм Иракли Макацария
Грузинский кинопродюсер и шоумен Иракли Макацария долго скрывал личную жизнь от прессы и поклонников. Он не интриговал публику заявлениями о новом романе, а неожиданно показал свою возлюбленную в личном профиле с более 470-аудиторией.
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Он опубликовал романтическое фото с грузинкой Лизой. Кадр был сделан во время празднования в роскошном ресторане. На нем бывший холостяк предстал в стильных темно-синих брюках, классическом черном пиджаке с атласным лацканом и кожаных туфлях. Его избранница надела облегающую миниюбку черного цвета с объемными атласными вставками. Изысканный look длинноногая красавица довершила колготками в горох, туфлями на высоком каблуке, а длинные волосы собрала в высокий пучок.
Перед камерой влюбленные устремили восхищенные взгляды друг на друга, а Иракли Макацария нежно обнял девушку за талию.
Любовь моей жизни,
– громко подписал шоумен.
Иракли Макацария со своей возлюбленной / Фото Instagram / @maqatsa
Добавим, что новая возлюбленная героя "Холостяка" также обнародовала отношения на личной странице в инстаграме. Правда, Лиза поделилась фото с другого совместного выхода, из чего становится понятно, что роман они закрутили давно.
На фотографиях пара изображена за столом: Иракли Макацария – в черном гольфе, а его избранница – в элегантном наряде молочного цвета. Похоже, рядом с Лизой мужчина по-настоящему счастлив, ведь улыбка не сходит с его лица.
Иракли Макацария со своей возлюбленной / Фото Instagram / @maqatsa
Иракли Макацария со своей возлюбленной / Фото Instagram / @maqatsa
Что известно о личной жизни Иракли Макацария:
- На "Холостяке" он выбрал модель Алену Лесик, отношения с которой продолжил после съемок шоу. Однако чувства пары длились недолго, а через несколько лет появились слухи о его романе с певицей Мишель Андраде.
- В ноябре 2018 года шоумен пришел на светское мероприятие с очаровательной девушкой-брюнеткой, которую мило обнимал на глазах у публики. Однако тогда Иракли Макацария влюблен не был и "ничего серьезного, ни с кем" не имел.
- Впоследствии он признался, что ему нравятся девушки с интеллектом, сильным характером и добрым сердцем. Тогда же он добавил, что в личном блоге покажет лишь ту красавицу, отношения с которой будут серьезные.
- Несколько лет назад Иракли Макацария имел свидание с Анной Ризатдиновой, а в последнее время встречался с одной девушкой, а через неделю – с другой. Похоже, длинноногая грузинка Лиза таки сумела завоевать сердце известного ловеласа.
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