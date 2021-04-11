Один из самых желанных мужчин страны и герой 6 сезона шоу "Холостяк" Иракли Макацария наконец обнародовал свои отношения! Он поделился романтическим фото с девушкой Лизой и заявил, что она любовь всей его жизни.

Грузинский кинопродюсер и шоумен Иракли Макацария долго скрывал личную жизнь от прессы и поклонников. Он не интриговал публику заявлениями о новом романе, а неожиданно показал свою возлюбленную в личном профиле с более 470-аудиторией.

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Он опубликовал романтическое фото с грузинкой Лизой. Кадр был сделан во время празднования в роскошном ресторане. На нем бывший холостяк предстал в стильных темно-синих брюках, классическом черном пиджаке с атласным лацканом и кожаных туфлях. Его избранница надела облегающую миниюбку черного цвета с объемными атласными вставками. Изысканный look длинноногая красавица довершила колготками в горох, туфлями на высоком каблуке, а длинные волосы собрала в высокий пучок.

Перед камерой влюбленные устремили восхищенные взгляды друг на друга, а Иракли Макацария нежно обнял девушку за талию.

Любовь моей жизни,

– громко подписал шоумен.

Иракли Макацария со своей возлюбленной / Фото Instagram / @maqatsa

Добавим, что новая возлюбленная героя "Холостяка" также обнародовала отношения на личной странице в инстаграме. Правда, Лиза поделилась фото с другого совместного выхода, из чего становится понятно, что роман они закрутили давно.

На фотографиях пара изображена за столом: Иракли Макацария – в черном гольфе, а его избранница – в элегантном наряде молочного цвета. Похоже, рядом с Лизой мужчина по-настоящему счастлив, ведь улыбка не сходит с его лица.

Иракли Макацария со своей возлюбленной / Фото Instagram / @maqatsa

Иракли Макацария со своей возлюбленной / Фото Instagram / @maqatsa

Что известно о личной жизни Иракли Макацария: