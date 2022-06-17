Для 24-го канала Екатерина Павленко из Go_A рассказала, что ни на минуту не сомневалась в победе Kalush Orchestra на Евровидении-2022, ведь он был ярко выраженным лидером. Еще больше зауважала она ребят после того, как они призвали спасти бойцов "Азовстали" со сцены в финале.

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Солистка Go_A о Kalush Orchestra

Они молодцы, они поступили как настоящие мужчины. За это им огромный респект. Это звучало органично. Возможно, из других уст это прозвучало бы как показуха. А здесь все было четко, все было правильно,

– высказалась Екатерина Павленко.

Полное интервью с Екатериной Павленко читайте в рамках проекта " Интервью24".

Как звезда Go_A относилась к просьбам вспомнить об "Азовстали" на Евровидении-2022

Накануне финала фронтвумен Go_A считала, что не стоит упоминать об "Азовстали" на Евровидении-2022, ведь за это EBU может оштрафовать, а еврофаны – не понять, потому что "у них праздник".

"Помню, сколько контрактов мы подписывали, в каких ограничениях мы все были. Никто не хотел рисковать, потому что там может быть не только дисквалификация, но и штрафы. Вообще могут дисквалифицировать страну, если очень грубое нарушение. Поэтому ты сжат в рамках, и ты должен их или принять, или нет", – рассказала она нам в интервью.

Однако благодаря тому, что все остальные участники тоже поддерживали Украину, слова Олега Псюка об "Азовстали" уже не были грубым нарушением правил Евровидения.

Хотелось бы верить, что это все же помогло ребятам, которые стояли за нас там в Мариуполе. Хотелось бы верить, что эти слова попали туда, куда нужно, и получили нужную реакцию… Все-таки я считаю, что эта история больше сработала на украинскую аудиторию. Ибо для нас это болит, мы знаем, что это,

– добавила Екатерина Павленко.

Кстати говоря! Участник группы Go_A мультиинструменталист Игорь Диденчук играет в Kalush Orchestra.