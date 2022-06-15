Солистка украинской группы Go_A Екатерина Павленко в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказала об участнике коллектива Игоре Диденчуке. Она поделилась, как музыкант успевает участвовать и в Go_A, и в Kalush Orchestra.

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Солистка Go_A об Игоре Диденчуке Мультинструменталист Игорь Диденчук выступает и с группой Kalush Orchestra, и с Go_A. Певица Екатерина Павленко призналась, как коллективы "делят" музыканта.

У нас ни разу не возникало проблем. У нас были концерты без Игоря, когда было Евровидение. Он, когда пришел к нам в группу, уже, кажется, играл в группе Kalush, поэтому никто на него не давит. Он сам делает выбор и преимущественно в нашу пользу, за что мы ему очень благодарны,

– поделилась солистка Go_A.



Игорь Диденчук / Фото с инстаграма музыканта

Полное интервью с Екатериной Павленко читайте в рамках проекта " Интервью24".

Что солистка Go_A думает о Евровидении-2022

Екатерина Павленко также признавалась, что болела за Kalush Orchestra еще с Национального отбора. Она до последнего верила в то, что ребята уедут на Евровидение-2022.

Да, я была уверена еще на Нацотборе. Я не знаю, откуда у меня взялось это чувство. Еще на Нацотборе, даже когда победила другая артистка, я была уверена, что Kalush поедет на Евровидение и что они привезут победу. Оно все происходит так, как должно быть,

– призналась артистка.

"У меня было очень много вопросов к Нацотбору, очень много непонятных сплетен шло вокруг него, но по Kalush я знала, что они поедут".

Екатерина также поддерживает решение Олега Псюка с большой сцены Евровидения сказать о Мариуполе: "В любом случае они молодцы, они поступили как настоящие мужчины. За это им огромный респект. Это звучало органично. Возможно, из других уст это прозвучало бы как показуха. А здесь все было четко, все было правильно".