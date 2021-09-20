Модель plus-size Эшли Грэм беременна двойней: трогательное видео

В июле 33-летняя американская модель Эшли Грэм рассказала, что беременна во второй раз. В понедельник, 20 сентября, звезда призналась, что у них с Джастином Эрвином родится двойня!

Знаменитая модель plus-size родит двух мальчиков и станет многодетной мамочкой. В сети Эшли Грэм опубликовала видео, на котором показала реакцию мужа на тесты с двумя полосками и свои эмоции на первом УЗИ, которое показало двойню.

Читайте также Принцесса Беатрис впервые стала мамой

"Ты что, шутишь", – выпалил Джастин Эрвин, узнав, что жена беременна двумя мальчиками.

Что известно о второй беременности Эшли Грэм

О беременности модель объявила обнаженным фото, которое сделала на рассвете в живописной локации.

Как и во время первой беременности звезда не стесняется показывать большой животик в эффектных фотосессиях. Правда, автором большинства кадров выступает ее муж Джастин Эрвин.

Более того, Эшли Грэм умышленно подбирает наряды, которые акцентируют на ее беременном животике. Например, апельсиновое платье от Versace, которое надевала в отпуске у океана.