Модель plus-size Эшли Грэм беременна двойней: трогательное видео
20 сентября 2021 , 18:34Читати новину українською
Источник:инстаграм Эшли Грэм
В июле 33-летняя американская модель Эшли Грэм рассказала, что беременна во второй раз. В понедельник, 20 сентября, звезда призналась, что у них с Джастином Эрвином родится двойня!
Знаменитая модель plus-size родит двух мальчиков и станет многодетной мамочкой. В сети Эшли Грэм опубликовала видео, на котором показала реакцию мужа на тесты с двумя полосками и свои эмоции на первом УЗИ, которое показало двойню.
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"Ты что, шутишь", – выпалил Джастин Эрвин, узнав, что жена беременна двумя мальчиками.Напомним, первого сына Эшли Грэм родила 18 января 2020 года, малыша назвали Айзеком Менеликом Джованни Эрвином. Следовательно, модель plus-size забеременела менее чем через полтора года после появления первенца.
Что известно о второй беременности Эшли Грэм
- О беременности модель объявила обнаженным фото, которое сделала на рассвете в живописной локации.
- Как и во время первой беременности звезда не стесняется показывать большой животик в эффектных фотосессиях. Правда, автором большинства кадров выступает ее муж Джастин Эрвин.
- Более того, Эшли Грэм умышленно подбирает наряды, которые акцентируют на ее беременном животике. Например, апельсиновое платье от Versace, которое надевала в отпуске у океана.