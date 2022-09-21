После съемок в российском "Холостяке": Добрынин обратился к Тимати на фоне мобилизации в россии
Источник:инстаграмм Никиты Добрынина
21 сентября путин объявили мобилизацию в россии. Сеть сразу разразилась мемами, ведь этим он прежде всего испугал самих россиян. Никита Добрынин вспомнил о фанате шойгу – Тимати, с которым раньше снимался в российском "Холостяке".
В 2021 году Никита Добрынин был ведущим российской версии шоу "Холостяк". Тогда главным героем проекта был рэпер Тимати, теперь упорно поддерживающий войну в Украине. После объявления в россии мобилизации, Никита обратился к россиянину.
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Никита Добрынин пригласил Тимати в Украину
В инстаграм-сторис Добрынин распространил фото Тимати и шойгу. На снимке эти два россиянина мило улыбаются друг другу. Никита Добрынин обозначил рэпера в сторону и обратился к нему по поводу мобилизации в россии.
Тимати, ты уже в очереди? Увидимся второй и последний раз. В Украине уже,
– написал Добрынин.
Напомним, Никита снимался лишь в одном эпизоде "Холостяка" с Тимати, поскольку впоследствии заболел коронавирусом и его заменили другим ведущим.
Добрынин обратился к Тимати / Скриншот инстаграм-сторис ведущего
Позиция Никиты Добрынина во время войны
- После начала полномасштабного вторжения Никита Добрынин активно занял проукраинскую позицию.
- Он записался в ряды территориальной обороны, вместе со многими другими мужчинами стоял на обороне Киевщины.
- Через несколько дней после начала войны вывез жену с сыном на Запад Украины, а сам вернусь в Киев. Периодически приезжал к родным, чтобы навестить их.
- Жена Добрынина – Даша Квиткова от 24 февраля несколько раз ездила с сыном за границу, но сам Никита не покидал территорию Украины.
- Сейчас Добрынин не находится в территориальной обороне. Он занялся волонтерством и помогает армии.
- Ведущий вместе с супругой активно призывают помогать украинской армии, пропагандируют "ежедневный донат". В частности, только в фонд Сергея Притулы супруги однажды перечислили миллион гривен, которые выручили на продаже курса о криптовалютах.