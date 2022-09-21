После съемок в российском "Холостяке": Добрынин обратился к Тимати на фоне мобилизации в россии

21 сентября 2022 , 16:58
Читати новину українською

Источник:

инстаграмм Никиты Добрынина

21 сентября путин объявили мобилизацию в россии. Сеть сразу разразилась мемами, ведь этим он прежде всего испугал самих россиян. Никита Добрынин вспомнил о фанате шойгу – Тимати, с которым раньше снимался в российском "Холостяке".

В 2021 году Никита Добрынин был ведущим российской версии шоу "Холостяк". Тогда главным героем проекта был рэпер Тимати, теперь упорно поддерживающий войну в Украине. После объявления в россии мобилизации, Никита обратился к россиянину.

К теме Элитная армия жмуриков: Остапчук постебался с Тимати, Джигана и Баскова из-за мобилизации в россии

Никита Добрынин пригласил Тимати в Украину

В инстаграм-сторис Добрынин распространил фото Тимати и шойгу. На снимке эти два россиянина мило улыбаются друг другу. Никита Добрынин обозначил рэпера в сторону и обратился к нему по поводу мобилизации в россии.

Тимати, ты уже в очереди? Увидимся второй и последний раз. В Украине уже,
– написал Добрынин.

Напомним, Никита снимался лишь в одном эпизоде "Холостяка" с Тимати, поскольку впоследствии заболел коронавирусом и его заменили другим ведущим.


Добрынин обратился к Тимати / Скриншот инстаграм-сторис ведущего

Позиция Никиты Добрынина во время войны

  • После начала полномасштабного вторжения Никита Добрынин активно занял проукраинскую позицию.
  • Он записался в ряды территориальной обороны, вместе со многими другими мужчинами стоял на обороне Киевщины.
  • Через несколько дней после начала войны вывез жену с сыном на Запад Украины, а сам вернусь в Киев. Периодически приезжал к родным, чтобы навестить их.
  • Жена Добрынина – Даша Квиткова от 24 февраля несколько раз ездила с сыном за границу, но сам Никита не покидал территорию Украины.
  • Сейчас Добрынин не находится в территориальной обороне. Он занялся волонтерством и помогает армии.
  • Ведущий вместе с супругой активно призывают помогать украинской армии, пропагандируют "ежедневный донат". В частности, только в фонд Сергея Притулы супруги однажды перечислили миллион гривен, которые выручили на продаже курса о криптовалютах.

Автор: Христина Кобак