Украинский телеведущий и блогер Никита Добрынин ответил на вопросы подписчиков. Одно из них касалось службы звезды в теробороне.

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Почему Добрынин ушел из ТрО

Никита Добрынин ответил, почему больше не служит в теробороне. Он рассказал, что был там первые полтора месяца. За это время у него осталось много воспоминаний.

Первые самые напряженные полтора месяца были в ТрО. Взял в руки автомат с первого дня, пошел под Киевом на пост. Без колебаний. Ловили ДРГ, караулили поля и леса. Есть что вспомнить,

– поделился блоггер.

После того, как наступление на Киев было отбито, Добрынин ушел с теробороны. Теперь он волонтерит: "Когда ситуация изменилась и все позиции заняли в большинстве своем полиция и ВСУ, наши изменения распустили. Занялся волонтерством и помогаю армии".



Никита Добрынин о ТРО / Фото с инстаграм-сториз

Что еще известно о службе Добрынина

Мужчина рассказывал, что пошел в тероборону со званием – он лейтенант. Впрочем, у Никиты было недостаточно практики, поэтому военным он себя не считает.

Даша Квиткова тяжело переживала разлуку с мужем, о чем признавалась ранее. "С одной стороны я очень-очень горжусь им, а с другой – мое сердце разрывается. Я его не вижу, не знаю что с ним, не сплю по ночам, потому что он стоит на дежурстве по ночам, патрулирует лес. У меня сердце не на месте, потому что это мой муж, отец нашего сына. Поэтому, это круто, что он пошел защищать, но я каждый день и каждую минуту за него волнуюсь. Потому что не понимаю, что с ним может произойти прямо сейчас".

Никта Добрынин признавался, что самым страшным на службе в ТрО было собственными глазами увидеть Ирпень, Бучу и Гостомель.



Никита Добрынин во время службы / Фото из инстаграма Никиты Добрынина