На живописном пляже с белым песком и прозрачной голубой водой Кристина Решетник позировала в сплошном купальнике оранжевого цвета с обнаженной спиной. Несмотря на то, что наряд закрытый, он соблазнительно подчеркнул ее фантастическую фигуру после третьих родов и позволил засветить все прелести.

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Оригинальное глубокое декольте с полосками между грудью, акцентировало на пышном бюсте многодетной матери. Она изгибалась на камеру так, что сумела показать и упругие ягодицы.

Жена Григория Решетника довершила яркий купальник панамой в тон и массивными солнцезащитными очками. Волосы она оставила распущенными, поэтому длинные пряди едва прикрывали грудь в откровенном декольте.

"Оранжевый – мой цвет-фаворит уже не первое лето. Я просто зависима от него в теплый период года. Символ солнца, символ витамина D, который придает сил и энергии", – написала блогерша.

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Напомним, на отдых на Мальдивы семья Решетник полетела только четыре дня назад. Они остановились в элитной вилле с видом на океан, поэтому Кристина Решетник часто устраивает соблазнительные съемки. Она уже поражала сеть безупречными формами в бикини лавандового цвета.