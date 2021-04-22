Звездная семья мечтала об отдыхе и наконец удалось отправиться в долгожданный отпуск. Младший сын Григория и Кристины – Александр впервые побывает за границей. Родители сильно рады, что смогут отдохнуть и показать что-то новое своим сыновьям.

Интересно Екатерина Кухар рассказала об экстремальном отдыхе в джунглях на Шри-Ланке: фото

Решетники летят в отпуск

Кристина и Григорий на личных страницах в инстаграме распространили фото, на которых позируют вместе с Иваном, Дмитрием и Александром в аэропорту "Борисполь". Они обнародовали яркие кадры, на которых изображены невероятно счастливыми.

Маленький Саша сидел у звездного папаши на шее, а Дмитрий и Иван – рядом на креслах. Дети улыбались и радовались, что совсем скоро они побывают в другой стране и, вероятно, на море.

"Отпуск! Как я тебя ждал! Мы все ждали!", – написал в публикации ведущий.



Григорий Решетник с сыновьями в аэропорту / Фото с инстаграма Григория Решетника

Кристина также поделилась похожей фотографией. Она сфотографировала яркий и эмоциональный момент, когда впервые летит в отпуск с тремя сыновьями. Звездная мама счастлива, что сможет отдохнуть и подарить детям незабываемые эмоции.

"Я и моя молодая команда улетаем", – с улыбкой написала знаменитая жена.



Кристина Решетник с сыновьями в аэропорту / Фото с инстаграма Кристины Решетник