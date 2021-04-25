Супружеская пара тележурналистов Григория и Кристины Решетник делятся опытом путешествия с 3 детьми с поклонниками. А жена шоумена показывает эротические кадры в купальниках, демонстрируя безупречные формы после родов.

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Кристина Решетник в бикини

Жена телеведущего позировала на роскошном фоне пальм, моря и песка. Она предстала перед камерой в лиловом бикини, что удачно подчеркивало подтянутый живот и соблазнительные формы звезды. Сверху Кристина Решетник накинула полупрозрачный халат в тон, придавший образу особой перчинки.

Пикантный образ журналистка дополнила солнцезащитными очками. Она распустила пышные волосы, которые развеивались на ветру. Кристина не делала макияж, похваставшись природной красотой.

"После третьих родов прошло почти 5 месяцев. Я почти вернулась в форму. Хорошо, что я особо не выходила из формы во время беременности, потому что сейчас было бы сложнее. Разница в том, когда рожаешь в 23 и в 31 все-таки есть", – поделилась мыслями Решетник.

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Поклонники восхищаются фигурой Кристины Решетник в комментариях под публикацией: