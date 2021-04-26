На мальовничому пляжі з білим піском і прозорою блакитною водою Христина Решетник позувала в суцільному купальнику помаранчевого кольору з оголеною спиною. Попри те, що вбрання закрите, воно звабливо підкреслило її фантастичну фігуру після третіх пологів і дозволило засвітити всі принади.

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Оригінальне глибоке декольте зі смужками поміж грудей акцентувало на пишному бюсті багатодітної матусі. Вона вигиналася на камеру так, що зуміла показати і пружні сідниці.

Дружина Григорія Решетника довершила яскравий купальник панамою в тон і масивними сонцезахисними окулярами. Волосся вона залишила розпущеним, тому довгі пасла ледь прикривали груди у відвертому декольте.

"Помаранчевий – мій колір-фаворит уже не перше літо. Я просто залежна від нього в теплий період року. Символ сонця, символ вітаміну D, який додає сил та енергії", – написала блогерка.

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Нагадаємо, на відпочинок на Мальдіви сім'я Решетників полетіла лише чотири дні тому. Вони зупинилися в елітній віллі з виглядом на океан, тому Христина Решетник часто влаштовує спокусливі зйомки. Вона вже вражала мережу бездоганними формами у бікіні лавандового кольору.