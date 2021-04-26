После шумного празднования своего 47-летия Виктория Бекхэм задержалась в штате Флорида. На побережье Атлантического океана дизайнер загорает в откровенных пляжных нарядах. Один из них она эффектно показала почти 30-миллионной аудитории в инстаграме.

К теме В компании Ким Кардашян: Виктория Бекхэм отпраздновала день рождения на вечеринке

Образ Виктории Бекхэм

На палубе роскошной белой яхты Виктория Бекхэм позировала в ярком оранжевом халате с желтыми вставками. Летний аутфит она дополнила крошечным черным купальником на завязках и стильной широкополой шляпой. Модельер не упустила возможность прорекламировать новую коллекцию собственного бренда Victoria Beckham, подобрав массивные солнцезащитные очки с квадратными стеклами.

Звезда не стала обнажаться перед камерой, оставшись в коротеньком халате, однако продемонстрировала грудь в глубоком декольте. На палубе яхты Виктория Бекхэм засветила и стройные длинные ножки, когда ее поймали за электронной книгой.

Виктория Бекхэм в купальнике / Фото из инстаграма дизайнера

Виктория Бекхэм на отдыхе в Майами / Фото из инстаграма дизайнера