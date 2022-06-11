Блогер и ведущий Андрей Рыбак рассказал о личной жизни после шоу "Холостячка". Он продолжил отношения с девушкой Алиной, с которой он встречался еще до проекта.

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Андрей Рыбак сделал предложение девушке

Участник "Холостячки" признался, что война изменила их отношения, как и отношения других пар. Также в войну они приняли важное решение.

Мы стали ближе. Завели кота и решили жениться. Мы это обсуждали еще до войны,

– призналась пара.

Алина, девушка Андрея, рассказала, что разговоры о свадьбе шли долго, однако она не давила на любимого. Но когда Россия вторглась в Украину, влюбленные окончательно начали планировать свадьбу.

"Такого предложения, как мы хотели, не было. Когда Алина перешла границу, она мне написала, что уже унывает. А я ей написал: "После войны выйдешь за меня замуж?". Свадьба – 20 августа, между Днем независимости и моим днем рождение, у меня 9 августа. Единственные разногласия у нас в масштабе празднования. Алина хочет расписаться и семейный ужин в ресторане. А я хочу, наоборот, добавить к этому свадебной атрибутике, бросание букета", – поделился Андрей Рыбак.



Переписка пары / Скриншот с видео

Андрей Рыбак добавил, что их родители уже знают об планах, однако еще не знакомы друг с другом: "Родители знают, они ждали больше меня. Мама Алины уже спрашивала, что нам дарить на свадьбу. Родители друг друга пока не знакомы. С моей мамой Алина общается больше меня".



Андрей Рыбак с невестой / Фото из инстаграма Андрея Рыбака

Напомним, Андрей Рыбак ушел из "Холостячки" через Алину. Как оказалось в конце проекта, мужчина шел на проект, находясь в отношениях с девушкой. Он пообещал Алине, что не влюбится и уйдет из шоу, но в проекте не раз заявлял, что любит Мишину. Ксения не смогла простить ему ложь, потому простилась с ним. После этого Андрей и Алина смогли найти общий язык и воссоединились.

Что в отношениях Мишиной и Эллерта

Андрей Рыбак также рассказал, что происходит между Ксенией Мишиной и Александром Эллертом, которые разошлись до войны.

"Ощущение, что у них сейчас достаточно непростой период. Будем надеяться, что они найдут ответы", – признался блогер и друг Александра.