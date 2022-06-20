Лайф-коуч Александра Шульгина, победившая в 1 сезоне шоу "Холостяк", рассказала, что планирует свадьбу. В январе она обручилась с отцом ребенка.

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Александра Шульгина о помолвке и свадьбе

Александра уже три года живет в Соединенных Штатах, где и познакомилась с женихом. Его имя звезда не разглашает, однако призналась, что он из Латинской Америки и занимается недвижимостью. Ради любимого Шульгина переехала из Майами в Лос-Анджелес. Их помолвка состоялась в январе, когда девушка еще была беременна .

Это было очень не романтично, совсем не так, как в кино. Это было в постели, накануне моей поездки в Украину в январе. Поэтому нет никаких фотографий, видеосъемок. Со свадьбы будут фото, будет видео,

– поделилась участница реалити.

"Мы вообще свадьбу планировали в августе в Украине и ехать в Украину. Но, учитывая все обстоятельства, все это переносится на следующий год. Свадебное платье я еще нашла до того, как я своего мужа встретила, поэтому с этими вопросами нет. А относительно локации мы не начинали заниматься организацией. И, видимо, слава Богу, что не вносили никаких задатков никуда. Получилось, что в январе было признание, дальше я полетела в Украину, а через три недели началась война", – добавила она.



Александра Шульгина с женихом / Фото из инстаграма Александры Шульгиной

Александра Шульгина призналась, что является поклонницей гостевого брака, когда пара живет врозь. Поэтому она хотела бы жить отдельно с женихом: "У меня есть эта мечта и я даже сейчас ему говорю, что, может, на зиму (потому что он не может переехать), мы будем с малышами в Майами, а ты будешь здесь и будешь к нам приезжать. Не знаю, что-то такое у меня видение. Конечно, когда появилась малышка, то хочется, чтобы твой муж был рядом. Но иногда, может потом, захочется отдохнуть. И вот для этого можно поехать на месяц, на два в Майами. Мне кажется, что счастливый брак – это брак, когда люди отдыхают друг от друга».