"Наша красивее": в сети сравнивают "Мисс Вселенную 2022" и Ксению Мишину
Источник:Анна Гресь
На днях состоялся конкурс "Мисс Вселенная 2022", где самой красивой участницей признали представительницу США Р'Бонни Габриэль. Но в сети увидели сходство между обладательницей титула и украинской актрисой Ксенией Мишиной.
Украинская блогерша Анна Гресь опубликовала инстаграм-сториз, на котором сравнила фото обладательницы титула "Мисс Вселенная" и Ксении Мишиной. Ее поклонники начали обсуждать схожесть девушек.
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Ксению Мишину сравнивают с "Мисс Вселенная"
Под фото пишут, что Р'Бонни Габриэль и Ксения Мишина действительно похожи, но актриса даже красивее.
- "Наша красивее";
- "Похожа. Но мне Мишина еще лучше";
- "Мишина красивее".
Ксения Мишина похожа на "Мисс Вселенная" / Фото с инстаграм-сториз
Выходит, еще красивее, чем самая красивая во Вселенной,
– написала Гресь в личных сообщениях Ксении Мишиной.
"Спасибо, дорогая. Очень приятно. Вот бы так реально", – ответила актриса.
На переписку отреагировала президент "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова. "Ну вот и новая Мисс нашлась, как все быстренько".
Филимонова о Мишине / Фото с инстаграм-сториз
Мисс Вселенная 2022: что известно
В конкурсе, проходившем ночью 15 января в Новом Орлеане, победила представительница США – 28-летняя Р'Бонни Габриэль. Она работает моделью и дизайнером, шьет экологически чистую одежду. В преддверии финала в одном из сообщений девушка поддержала представительницу Украины.
Украинка Виктория Апанасенко не смогла пройти в финал и занять место в списке лучших 16 конкурсанток. Но получила важную награду – Spirit of Carnival Award.