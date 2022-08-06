Недавно организаторы "Мисс Вселенная" провели опрос среди своей аудитории и директоров национальных конкурсов и пришли к выводу, что устаревшие правила нужно менять. Так они дали "зеленый свет" сразу четырем категориям девушек.

Смотрите также После видео Дантеса и Кацуриной из спальни: Надя Дорофеева показала романтическое фото с любимым

Новые правила международного конкурса красоты "Мисс Вселенная"

Принять участие в кастинге "Мисс Украина Вселенная 2023" смогут:

беременные женщины;

матери;

замужние девушки;

разведенные женщины.

Все потому, что как команда конкурса красоты, так и его почитатели считают, что личные решения женщины не должны быть препятствием на пути к ее карьерному успеху. Кроме того, ныне средний возраст для бракосочетания и первой беременности во всем мире стартует с 21 года.

Мы невероятно счастливы этим новостям, ведь теперь у нас будет возможность приветствовать в нашей семье "Мисс Украина Вселенная" еще больше целеустремленных женщин,

– отреагировали организаторы конкурса в Украине.

"Мисс Вселенная 2021" Гарнааз Сандгу из Индии / Фото с инстаграма конкурса красоты

Внимание, некоторые правила "Мисс Вселенная" остались неизменными. Участвовать в конкурсе красоты могут девушки в возрасте от 17 до 26 лет.

Реакция сети на новые правила "Мисс Вселенная"

В инстаграме бурно отреагировали на нововведения на "Мисс Вселенная 2023" и сразу же вспомнили о Веронике Дидусенко – украинской модели, которую лишили титула "Мисс Украина Вселенная 2018" из-за нарушения правил конкурса. Девушка скрыла от организаторов, что разведена и имеет сына Алекса.

Любопытно, что такое желание в комментариях выразила и Карина Жосан, которую отправили на "Мисс Вселенную 2018" вместо Вероники Дидусенко. В октябре 2021 года она вышла замуж за своего бойфренда.