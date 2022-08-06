Недавно организаторы "Мисс Вселенная" провели опрос среди своей аудитории и директоров национальных конкурсов и пришли к выводу, что устаревшие правила нужно менять. Так они дали "зеленый свет" сразу четырем категориям девушек.
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Новые правила международного конкурса красоты "Мисс Вселенная"
Принять участие в кастинге "Мисс Украина Вселенная 2023" смогут:
- беременные женщины;
- матери;
- замужние девушки;
- разведенные женщины.
Все потому, что как команда конкурса красоты, так и его почитатели считают, что личные решения женщины не должны быть препятствием на пути к ее карьерному успеху. Кроме того, ныне средний возраст для бракосочетания и первой беременности во всем мире стартует с 21 года.
Мы невероятно счастливы этим новостям, ведь теперь у нас будет возможность приветствовать в нашей семье "Мисс Украина Вселенная" еще больше целеустремленных женщин,
– отреагировали организаторы конкурса в Украине.
"Мисс Вселенная 2021" Гарнааз Сандгу из Индии / Фото с инстаграма конкурса красоты
Реакция сети на новые правила "Мисс Вселенная"
В инстаграме бурно отреагировали на нововведения на "Мисс Вселенная 2023" и сразу же вспомнили о Веронике Дидусенко – украинской модели, которую лишили титула "Мисс Украина Вселенная 2018" из-за нарушения правил конкурса. Девушка скрыла от организаторов, что разведена и имеет сына Алекса.
Любопытно, что такое желание в комментариях выразила и Карина Жосан, которую отправили на "Мисс Вселенную 2018" вместо Вероники Дидусенко. В октябре 2021 года она вышла замуж за своего бойфренда.
- "Твое время, Вероника Дидусенко";
- "Вот это так новость. Вероника Дидусенко, можешь снова участвовать";
- "Очень крутая новость";
- "Великолепные новости, поддерживаю".