Пока Анна Неплях готовится к финалу конкурса красоты, в сети разворачиваются обсуждения вокруг одного из ее образов. Образ девушки для выхода в национальном наряде заподозрили в плагиате.

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Костюм Жана-Поля Готье

В 2020 году модельер презентовал наряд в Париже, на показе коллекции весна – лето. Костюм состоял из:

обтягивающего белого комбинезона, украшенного вышивкой с цветами;

каркасной юбки, украшенной пяльцами с бабочками и деревьями, которая крепилась возле шеи.



Костюм Жана-Поля Готье / Фото Getty Images

Наряд от Натальи Шевчук

Украинский дизайнер Наталья Шевчук добавила к наряду французские национальные элементы, цветы. Каркас ее костюма крепится на талии, пяльца украшены национальными узорами.



Анна Неплях в костюме для "Мисс Вселенная" / Фото пресс-службы конкурса красоты

Напомним, финал международного конкурса красоты "Мисс Вселенная 2021" состоится в израильском городе Эйлат. Конкурс будут транслировать в ночь с 12 на 13 декабря, в 2:00 по киевскому времени. За корону и звание самой красивой будут бороться 80 девушек из разных уголков мира.