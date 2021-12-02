Такие комментарии начали появляться под публикацией Анны в инстаграме, где она показала роскошный национальный костюм. Но впоследствии девушка удалила негативные слова от подписчиков, оставив только похвалу в отношении образа.
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Национальный костюм Анны Неплях
Наряд создавала украинская дизайнер Наталья Шевчук. В нем объединены уникальные вышивки со всех регионов страны, поэтому творение получило название "Вышиваный код Украины":
- каркасная юбка украшена 25 пяльцами с вышивкой;
- корсет сплетен из натуральной лозы;
- белое платье дополняет наплечная конструкция в форме гигантского пяльца с лентами и цветами: маками, мальвами, барвинком, ветвями калины и настоящими колосками.
"Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях в национальном костюме / Фото пресс-службы конкурса красоты
"Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях в национальном костюме / Фото пресс-службы конкурса красоты
Реакция сети
Однако в наряде Анны некоторые пользователи увидели российский триколор, что сильно возмутило. Ленты и цветы были красного, белого и синего цветов. А также впечатляет масштаб костюма. Об этом отмечали в комментариях, скриншоты которых опубликовали ФАКТЫ, однако через некоторое время девушка удалила эти слова.
- "А почему не желто-голубой? Что за триколор?"
- "И ленты напомнят триколор".
- "Извините, но образ не очень..."
- "Наряд, мягко говоря, неудачный".
- "Это все очень красиво, конечно, но как ей ходить?"
- "Девушка красивая, костюм – нет".
В комментариях под постом остались только приятные комментарии, в которых поклонники Неплях выражают восхищение ее образом:
- "Это что-то невероятное!"
- "Невероятно красиво и со смыслом!"
- "Очень красиво и креативно!"
- "Это шикарно!"
- "Такой красоты я еще не видела! Просто невероятное платье!"