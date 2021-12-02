Такие комментарии начали появляться под публикацией Анны в инстаграме, где она показала роскошный национальный костюм. Но впоследствии девушка удалила негативные слова от подписчиков, оставив только похвалу в отношении образа.

К теме "Золотое" платье и 15-килограммовый костюм: Анна Неплях представила наряд на финал "Мисс Вселенная"

Национальный костюм Анны Неплях

Наряд создавала украинская дизайнер Наталья Шевчук. В нем объединены уникальные вышивки со всех регионов страны, поэтому творение получило название "Вышиваный код Украины":

каркасная юбка украшена 25 пяльцами с вышивкой;

корсет сплетен из натуральной лозы;

белое платье дополняет наплечная конструкция в форме гигантского пяльца с лентами и цветами: маками, мальвами, барвинком, ветвями калины и настоящими колосками.



"Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях в национальном костюме / Фото пресс-службы конкурса красоты



"Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях в национальном костюме / Фото пресс-службы конкурса красоты

Реакция сети

Однако в наряде Анны некоторые пользователи увидели российский триколор, что сильно возмутило. Ленты и цветы были красного, белого и синего цветов. А также впечатляет масштаб костюма. Об этом отмечали в комментариях, скриншоты которых опубликовали ФАКТЫ, однако через некоторое время девушка удалила эти слова.

"А почему не желто-голубой? Что за триколор?"

"И ленты напомнят триколор".

"Извините, но образ не очень..."

"Наряд, мягко говоря, неудачный".

"Это все очень красиво, конечно, но как ей ходить?"

"Девушка красивая, костюм – нет".

В комментариях под постом остались только приятные комментарии, в которых поклонники Неплях выражают восхищение ее образом:

"Это что-то невероятное!"

"Невероятно красиво и со смыслом!"

"Очень красиво и креативно!"

"Это шикарно!"

"Такой красоты я еще не видела! Просто невероятное платье!"

Напомним, финал международного конкурса красоты "Мисс Вселенная 2021" пройдет в городе Эйлат, в Израиле. Финал будут транслировать в ночь с 12 на 13 декабря, в 2:00 по киевскому времени. За корону и звание самой красивой будут бороться 80 девушек из разных уголков мира.