Такие комментарии начали появляться под публикацией Анны в инстаграме, где она показала роскошный национальный костюм. Но впоследствии девушка удалила негативные слова от подписчиков, оставив только похвалу в отношении образа.

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Национальный костюм Анны Неплях

Наряд создавала украинская дизайнер Наталья Шевчук. В нем объединены уникальные вышивки со всех регионов страны, поэтому творение получило название "Вышиваный код Украины":

  • каркасная юбка украшена 25 пяльцами с вышивкой;
  • корсет сплетен из натуральной лозы;
  • белое платье дополняет наплечная конструкция в форме гигантского пяльца с лентами и цветами: маками, мальвами, барвинком, ветвями калины и настоящими колосками.

Міс Всесвіт
"Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях в национальном костюме / Фото пресс-службы конкурса красоты

Міс Всесвіт
"Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях в национальном костюме / Фото пресс-службы конкурса красоты

Реакция сети

Однако в наряде Анны некоторые пользователи увидели российский триколор, что сильно возмутило. Ленты и цветы были красного, белого и синего цветов. А также впечатляет масштаб костюма. Об этом отмечали в комментариях, скриншоты которых опубликовали ФАКТЫ, однако через некоторое время девушка удалила эти слова.

  • "А почему не желто-голубой? Что за триколор?"
  • "И ленты напомнят триколор".
  • "Извините, но образ не очень..."
  • "Наряд, мягко говоря, неудачный".
  • "Это все очень красиво, конечно, но как ей ходить?"
  • "Девушка красивая, костюм – нет".

В комментариях под постом остались только приятные комментарии, в которых поклонники Неплях выражают восхищение ее образом:

  • "Это что-то невероятное!"
  • "Невероятно красиво и со смыслом!"
  • "Очень красиво и креативно!"
  • "Это шикарно!"
  • "Такой красоты я еще не видела! Просто невероятное платье!"