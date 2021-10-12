Елизавета призналась, что когда она получила титул "Мисс Украина Вселенная", тогда сбылась ее детская мечта. Многие отговаривали ей участвовать в конкурсе и не понимали, на что девушка тратит время. Но сейчас она убеждена, что такое приключение стало для нее немалым испытанием и сделало ее еще сильнее.

Стоит знать "Мисс Украина Вселенная" 2021: все финалистки, которые будут бороться за драгоценную корону

Скоро, 15.10.21, я передам корону следующей "Мисс Украина Вселенная" 2021. Хочется подытожить... Со стороны все выглядит легко, но то, через что я прошла, знают единицы, но, не смотря на труд и много сложностей, я могу сказать, что если бы мне предложили пройти через это все еще раз, я бы согласилась, потому что это того стоит. Я могу сказать, что этот год был одним из самых сильных в моей жизни по становлению меня как личности, также мне часто говорят, что я стала лучшей внешне,

– поделилась победительница конкурса красоты.

Она добавила, что перед подготовкой к конкурсу у нее были ноги в крови от дефиле, а иногда они так отекали от постоянных каблуков, что она не могла надеть даже кроссовки. Она поблагодарила всех за поддержку на конкурсе и теперь желает того же самого будущей победительнице.



"Мисс Украина Вселенная 2020" Елизавета Ястремская / Фото из инстаграма модели

Конкурс "Мисс Украина Вселенная" 2021 состоится 15 октября в одном из киевских отелей.

Что известно о Елизавете Ястремской