Звезда отметила, что долгое время "заливала сливу, как не в себя". Кроме того, Анна фанатично любила сладости и кофе. Однако девушке все же удалось избавиться от этих зависимостей.

Не упустите Выехал за границу или остался в Украине: где сейчас ведущий "Супермами" Дмитрий Карпачев

Бывшая "Мисс Украина Вселенная" страдала алкогольной зависимостью

Анна призналась, что с 2020 года у нее были проблемы с алкоголем и только летом этого года она избавилась от зависимости.

С 2020 года я была в зависимости, которая проявлялась больше или меньше. И только с этого лета я знаю, что могу испытывать счастье без бокала и алкоголь мне не нужен,

– рассказала Неплях.

В то же время девушка заметила, что теперь хорошо видит девушек, которые "бухают". По ее словам, в случае алкогольной зависимости сколько не ухаживай за собой, но лицо все скажет за тебя. Она подчеркнула, что тогда не важно, сколько при этом весит человек. Это может быть как 49 кг, так и 99 кг.



У Анни Неплях была алкогольная зависимость / Скриншот с инстаграмм-сторис

Какие еще зависимости есть у Анны Неплях

"Мисс Украина Вселенная-2021" также сказала, что до 2020 года фанатично любила сладости. А в 2021 году похожая ситуация была с кофе.

До 2020 года у меня была нереальная зависимость от сладкого. Я могла за день есть одни конфеты. Диета на плитке шоколада, или мне обязательно нужно было съесть хотя бы что-нибудь — хотя бы мороженое за день. Когда я поняла, что это фанатично, и сахар контролирует меня, я решила, что все. Проснулась и просто перестала есть сладкое. Так же в 2021 году я бросила пить кофе на год, потому что поняла, что просыпаюсь уже от фанатичной мысли, что мне нужен кофе,

– поделилась блоггер.



Анна Неплях рассказала о зависимости от сладкого и кофе / Скриншот с инстаграмм-сторис

Анна подытожила, что очень важно решать все проблемы с зависимостями, ведь это поможет "ощутить тот кайф, когда ты действительно независима ни от чего".



Анна Неплях рассказала, как важно избавиться от зависимостей / Скриншот с инстаграмм-сторис

У кого из украинских звезд была алкогольная зависимость