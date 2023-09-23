Зірка зауважила, що тривалий час "заливала сливу, як не в себе". Крім того, Анна фанатично любила солодощі та каву. Проте дівчині все ж вдалося позбутися цих залежностей.

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Колишня "Міс Україна Всесвіт" страждала на алкогольну залежність

Анна зізналася, що з 2020 року мала проблеми з алкоголем і лише влітку цього року позбулася від залежності.

З 2020 року я була в залежності, яка проявлялася більше чи менше. І лише з цього літа я знаю, що можу відчувати щастя без келиха й алкоголь мені не потрібен,

– розповіла Неплях.

Водночас дівчина зауважила, що тепер добре бачить по дівчатах, які "бухають". За її словами, у випадку алкогольної залежності, скільки не доглядай за собою, але набрякле обличчя все скаже за тебе. Вона наголосила, що тоді не важливо, скільки при цьому важить людина. Це може бути як 49 кілограмів, так і 99 кіло.

Анна Неплях мала алкогольну залежність / Скриншот з інстаграм-сторіс

Які ще залежності є в Анни Неплях

"Міс Україна Всесвіт-2021" також сказала, що до 2020 року фанатично любила солодощі. А у 2021 році схожа ситуація була з кавою.

До 2020 року у мене була нереальна залежність від солодкого. Я могла за день їсти одні цукерки. Дієта на плитці шоколаду, чи мені обов'язково потрібно було з'їсти хоча б щось — хоча б морозиво за день. Коли я зрозуміла, що це фанатично і цукор контролює мене, я вирішила, що все. Прокинулась і просто перестала їсти солодке. Так само у 2021 році я кинула пити каву на рік, тому що зрозуміла, що прокидаюся вже від фанатичної думки, що мені потрібна кава,

– поділилася блогерка.



Анна Неплях розповіла про залежність від солодкого і кави / Скриншот з інстаграм-сторіс

Анна підсумувала, що дуже важливо розв'язувати всі проблеми із залежностями, адже це допоможе "відчути той кайф, коли ти дійсно незалежна ні від чого".



Анна Неплях розповіла, як важливо позбутися залежностей / Скриншот з інстаграм-сторіс

Хто з українських зірок мав алкогольну залежність