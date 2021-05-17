Украинка Елизавета Ястремская не сумела одержать победу на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2020". Она смогла войти в число 21 лучшей конкурсантки, однако и этот результат считает большим достижением.

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"Мисс Украина" прокомментировала поражение на "Мисс Вселенная-2020"

"Мисс Украина" заявила, что участие в масштабном конкурсе красоты стало одним из самых ярких событий в ее жизни. Она в который раз поблагодарила Родину за доверие, невероятную поддержку, любовь и бесценный опыт.

Я бесконечно благодарна Богу за возможность представить свою любимую страну на крупнейшем конкурсе в мире. Мои новые победы впереди. Самая важная победа для меня – быть признанной тобой, Украина,

– призналась Елизавета Ястремская.

Добавим, она искренне рада за победительницу "Мисс Вселенная-2020" Андреа Мезе. Украинская королева красоты от души поздравила мексиканку, за которую болела, так же как и за девушек, получивших призовые места.

В комментарии "ТСН" Елизавета Ястремская призналась, что девушки, которые не вошли в число 20 лучших, залили слезами гримерку. "Мисс Южная Африка" рыдала так, что ее успокаивали все конкурентки. Наша красавица все же сдержала слезы.

Я не плакала, но первые полчаса не могла поверить в это. Стало темно в глазах,

– призналась "Мисс Украина".