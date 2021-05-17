Українка Єлизавета Ястремська не зуміла вибороти перемогу на міжнародному конкурсі краси "Міс Всесвіт 2020". Вона спромоглася ввійти до числа 21 найкращої конкурсантки, однак і цей результат вважає великим досягненням.

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"Міс Україна" прокоментувала поразку на "Міс Всесвіт 2020"

"Міс Україна" заявила, що участь в масштабному конкурсі краси стала однією з найяскравіших подій в її житті. Вона вкотре подякувала Батьківщині за довіру, неймовірну підтримку, любов і безцінний досвід.

Я безмежно вдячна Богу за можливість представити свою улюблену країну на найбільшому конкурсі у світі. Мої нові перемоги попереду. Найважливіша перемога для мене – бути визнаною тобою, Україно,

– зізналася Єлизавета Ястремська.

Додамо, вона щиро рада за переможницю "Міс Всесвіт 2020" Андреа Мезі. Українська королева краси від душі привітала мексиканку, за яку вболівала, так само як і за дівчат, що отримали призові місця.

У коментарі "ТСН" Єлизавета Ястремська зізналася, що дівчата, які не ввійшли до числа 20 найкращих, залили сльозами гримерку. "Міс Південна Африка" ридала так, що її заспокоювали всі конкурентки. Наша красуня все ж стримала сльози.

Я не плакала, але перші пів години не могла повірити в це. Стало темно в очах,

– зізналася "Міс Україна".