"Мисс Украина" Елизавета Ястремская поздравила киевлян с Днем города: красноречивое видео

Украинская модель Елизавета Ястремская после конкурса "Мисс Вселенная" осталась отдыхать в США. Оттуда звезда опубликовала волшебное видео, в котором призналась, что гордится быть киевлянкой.

Видеоролик появился в сети почти во время окончания Дня города, но из-за того, что девушка сейчас находится на другом конце света, ее подписчики все равно были благодарны за слова поддержки от Елизаветы и поздравления.

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Елизавета Ястремская о Киеве

"Я горжусь тем, что я киевлянка! Киев – город моего детства, мой дом. Я родилась в Печерском районе, расположенном в центре города. С детства я любила гулять в Киево-Печерской лавре, возле Михайловского собора, в Ботаническом саду. Киев – замечательный город, прекрасная столица Украины на склонах живописной реки Днепр. С Днем рождения, мой прекрасный Киев", – написала в сети обладательница титула "Мисс Украина-2020".

В ролике Елизавета шагает по городу возле ярких муралов, а также по площади на Подоле перед смотровым колесом. Она одета в нежное голубое платье, имея легкую укладку волос и яркий макияж с акцентом на глаза.

Фанаты поблагодарили украинскую красавицу за теплые слова, а поклонники из иностранных стран были очарованы красотой звезды.

Кто еще из звезд поздравил с Днем Киева

Чувственные поздравления также неслись из уст других известных знаменитостей:

Сергея Притулы;

Джамалы;

Святослава Вакарчука;

Елены Зеленской;

Кати Осадчей;

Юлии Саниной;

Светланы Тарабаровой.

К слову Мне стало плохо, – Елизавета Ястремская призналась, что чувствовала в финале "Мисс Вселенная"

Стоит добавить, что несколько недель назад в США состоялся конкурс красоты "Мисс Вселенная", где украинка, к сожалению, не смогла войти даже в число 21-й лучшей конкурсантки. Победу на конкурсе одержала мексиканка Андреа Мезе.