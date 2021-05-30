Екатерина Осадчая
Настоящая гордость украинской журналистики в сфере шоу-бизнеса – это однозначно Екатерина Осадчая. Коренная киевлянка родилась в 1983 году в семье отца Александра и матери Анны. У женщины также есть младший на несколько лет брат Владимир. Что мама, что брат редко признается другим, что Екатерина – их родственница, поскольку не любят излишней публичности.
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Еще в школе Осадчая начала профессиональную карьеру модели, а также занималась музыкой и танцами. Уже в возрасте 14 лет она впервые отправилась на работу по контракту в Токио. Оттуда и начались ее модельные "гастроли по миру": Германия, Великобритания, Франция. В Париже Осадчая сдала экстерном выпускные экзамены, поскольку у нее был напряженный рабочий график.
Но в возрасте 18 лет Екатерина вернулась в Украину и начала строить собственную карьеру в родном городе. Женщина быстро вышла замуж и родила сына, а во время беременности первенцем задумалась, чтобы стать журналисткой. Ей даже пришлось восстановить знание украинского языка вместе с педагогом. Хотя она и закончила исторический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, но быстро освоилась в телевизионной журналистике. В 2007 году она стала неизменной ведущей программы "Светская жизнь", благодаря которой побывала во многих странах мира и общалась с первыми звездами Голливуда. А о ее причудливых шляпках в шоу часто говорили в Европе.
Екатерина Осадчая сейчас является одной из самых узнаваемых медиаличностей в Украине, а ее дикцию и особый стиль стал настоящей изюминкой ведущей. Сейчас она замужем за другим известным ведущим Юрием Горбуновым, воспитывает еще одного сына Ивана и ожидает появления своего третьего ребенка.
Евгений Клопотенко
Шеф-повар и настоящий "маэстро" кулинарного дела Евгений Клопотенко родился в 1986 году в семье школьного завуча и отца-инженера. Свое детство Евгений имел возможность провести в разных европейских странах: некоторое время он жил у бабушки в Англии, а потом поехал учиться по программе обмена в Италию. Именно там, как признавался мужчина, новая и неизведанная ранее для него пища повлияла на его сознание.
После окончания 123 школы, парень учился в Киевском университете туризма экономики и права на факультете международных отношений. Благодаря практике за рубежом он попал в немецкий Mcdonald's, а позже работал поваром в Америке в мексиканском ресторане. Евгений не чурался также работать официантом и помогать в разных ресторанах на кухнях. Впоследствии основал собственный проект CookWars, а затем – компанию по производству варенья "Гастромайстерня Confiture".
В 2015 году мужчина победил в 5 сезоне украинского кулинарного шоу "МастерШеф" и заявил , что намерен изменить культуру питания в Украине. Что и случилось – мужчина активно начал публиковать свои кулинарные секреты в инстаграме, вести собственный блог, полностью перешел на украинский язык, начал публиковать статьи на различных информационных сайтах, а также издавать книги.
Недавно Клопотенко вошел в международный список новаторов гастрономии 50 Next, который представили организаторы рейтинга The world's 50 Best Restaurants. Мужячина также присоединился к реформе школьного питания с первой леди Украины – Еленой Зеленского. Вместе с командой он полностью изменил и разработал новое школьное меню, которое начнут распространять в учебных заведениях с нового учебного года.
Екатерина Кухар
Прима-балерина и звезда украинского балета Екатерина Кухар родилась в 1982 году. Уже в возрасте 5 лет ее родители отвели на секцию спортивной гимнастики, но уже после первой тренировки перевели в балетный кружок. В 10-летнем возрасте маленькая Екатерина начала учиться в Киевском государственном хореографическом училище. Через несколько лет у Кухар начались первые важные конкурсы и поездки по миру – так она впервые попала в Японию. Как и Осадчая, из-за загруженности она окончила училище экстерном и начала работать в труппе Национальной оперы Украины.
Несмотря на любовь и страсть к сцене и балету, Кухар также имеет образование диктора телевидения (она училась в Киевском национальном университете культуры и искусств), а также диплом магистра театрального искусства Киевского национального университета имени Карпенко-Карого. В 2012 году Кухар получила звание Заслуженной артистки Украины, в 2018-м – народной артистки, а в 2016 балерина получила Орден княгини Ольги III степени.
На сцене Екатерине Кухар удалось найти свою любовь – своего первого мужа она полюбила именно там, но впоследствии они расстались. Ее следующим мужем стал балерин Александр Стоянов. У женщины остался сын Тимур от первого брака и дочь Настя.
Дмитрий Комаров
Неугомонный репортер и любитель приключений тоже родился в столице Украины в 1983 году. Молодой Дмитрий получил аж три образования – стал инженером в Национальном транспортном университете, стал специалистом по связям с общественностью в Киевском национальном университете культуры и искусств, а также стал специалистом в сфере интеллектуальной собственности (Национальный университет "Одесская юридическая академия").
С юных лет Дмитрий начал интересоваться журналистикой и уверенно прокладывал путь в украинской столице. Он успел поработать в еженедельнике "Теленеделя", "Комсомольская правда", Playboy, EGO, "Известия в Украине". Но наибольшую славу Комаров снискал, когда начал снимать собственную программу "Мир наизнанку". Проектом заинтересовались на телевидении и он начал еще активнее снимать свои сногсшибательные и удивительные путешествия по малоизвестным местам мира.
С 2010 года и по сей день Комаров продолжает снимать программу и знакомить иностранцев с украинской командой. Параллельно Дмитрий устраивает фотовыставки и участвует в других проектах. В 2020 году он стал заслуженным журналистом Украины, а также неоднократно становился самым красивым мужчиной в Украине по версиям различных глянцев. Он женат на красавице Александре Кучеренко, которая в 2016 году завоевала титул "Мисс Украина".
Светлана Бевза
Украинский дизайнер Светлана Бевза является уроженкой Киева и с 1982 года не меняла своего места жительства. Ее знают как в Украине, так и за рубежом, ведь о ее бренде одежды BEVZA слышали тысячи людей.
В юности Бевза окончила Киевский торгово-экономический университет и Киевский университет технологий и дизайна. Уже в 2006 году она основала собственный одноименный бренд, коллекции которого появлялись на Неделях моды в Украине, Милане, Нью-Йорке.
В 2013 и 2019 году Светлана стала лучшим дизайнером женской одежды по версии премии Best Fashion Awards в Украине. В 2018-м она получила награду "Дизайнер года в Украине" от Elle Style Awards. Ее одежда часто появляется на звездах мирового масштаба: Софи Тернер, звезда "Игры престолов", надевала комбинезон BEVZA на свою свадьбу. Украинский бренд также часто можно увидеть в гардеробе Эмили Ратаковски, Дакоты Джонсон, Беллы и Джиджи Хадид.
Богдан Логвиненко
Писатель, журналист и телеведущий Богдан Логвиненко прошел немалый путь, чтобы суметь сделать то, что мало кому удавалось – показать Украину и ее живописные регионы совершенно по-новому. В своем проекте Ukraїner Богдан путешествует по стране вместе с командой и снимает видеоролики, где показывает пейзажи или же культурное наследие отдельных регионов.
Богдан родился в Киеве в 1988 году. После обучения в школе он получил три образования: окончил Украинский колледж имени Сухомлинского, учился на химическом факультете Киево-Могилянской академии, а также учился в Киевском университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. С юных лет он работал в разных киевских изданиях, был активным участником культурной жизни города, много путешествовал. Он издал собственные книги, основал проект "Видеотека" на Телекритике, а также открыл артагенцию NaturalEast.
После путешествий по Европе и Азии Логвиненко изменил ракурс своей работы и начал уделять внимание путешествующей журналистике. Годы путешествий привели Логвиненко к едва ли не величайшему проекту его жизни – Ukraїner. Благодаря ему украинцы узнали о сотни различных локаций в Украине, о народности, традиции, обрядах и других интересных вещях , которых до этого было очень мало в медиапространстве.
Юлия Санина
Талантливая певица Юлия Санина является одной из немногих коренных киевлянок-артисток среди украинских исполнителей. Она родилась в 1990 году в семье музыкантов, поэтому впервые девочка спела на сцене в трехлетнем возрасте в сопровождении ансамбля, которым руководил ее отец. С детства Юлия пела в различных детских шоу-группах, сольных выступлениях и даже в составе джазового биг-бэнда. В 15-летнем возрасте она окончила детскую музыкальную школу джазового и эстрадного искусства.
Высшее образование Юлия Санина получила в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, став фольклористом, но в определенное время она также увлекалась журналистикой. В начале музыкальной карьеры Санина была солисткой группы "Sister Siren" и работала на бэк-вокале. Но неотвратимой моментом в ее жизни стало знакомство с Валерием Бебком – ее нынешним мужем и в 2011 году – рядовым продюсером, у которого Юлия брала интервью.
Они быстро создали русскоязычный попдует Val & Sanina и даже выпустили несколько пробных песен, но вскоре они сменили имидж и название группы. Так и появилась знаменитая рок-группа The Hardkiss. В том же году они выступили на разогреве британской группы Hurts и с 2012 года в составе лейбла Sony BMG начали покорять Украину и Европу. Каждый год группа The Hardkiss собирает по несколько наград музыкальной премии YUNA, в 2020 году Санина даже получила "Золотую жар-птицу" за коллаборацию с Тиной Кароль.
Руслана Писанка
Среди талантливых киевлян также находится знаменитая украинская телеведущая и актриса Руслана Писанка. Женщина родилась в 1965 году в семье мамы инженера-связиста и отца кинооператора. Вероятно, именно отец стал ориентиром для Русланы, поэтому после окончания школы она поступила в Киевский университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого на факультет режиссуры телевидения.
Уже там началась карьера женщины, ведь там появились ее первые роли для кино. В 1991 году она дебютировала в эпизодической роли в фильме "Круиз, или путешествие развода", а впоследствии появилась в фильме "Трамвай удачи". После роли Меи в эротической комедии "Несколько любовных историй" за ней прочно закрепился неофициальный титул "секс-символа" Украины. Ее первая главная роль состоялась в ленте "Москаль-волшебник", за которую Писанка получила Государственную премию Украины имени Александра Довженко.
Не меньшим успехом отметилась кинокартина с ее участием Ежи Гофмана "Огнем и мечом", где она сыграла ведьму Горпину. А вот Орден Святого Владимира ей принесла роль Мелашки в историческом минисериале "Черная рада". Некоторое время писанка работала ведущей на телевидении и принимала участие в различных проєктах, но недавно она снова вернулась в кино – ее можно увидеть в эпизодической роли сериала "Крепостная", а также в сериале "Филин".