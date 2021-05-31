Відеоролик з'явився у мережі майже в час закінчення Дня міста, але через те, що дівчина зараз перебуває на іншому кінці світу, її підписники однаково були вдячні за слова підтримки від Єлизавети та привітання.

Варто знати Відомі люди Києва, без яких важко уявити сучасну українську культуру

Єлизавета Ястремська про Київ

"Я пишаюся тим, що я киянка! Київ – місто мого дитинства, мій дім. Я народилася в Печерському районі, розташованому в центрі міста. З дитинства я любила гуляти в Києво-Печерській лаврі, біля Михайлівського собору, в Ботанічному саду. Київ – чудове місто, прекрасна столиця України на схилах мальовничої річки Дніпро. З Днем народження, мій прекрасний Київ", – написала в мережі володарка титулу "Міс Україна-2020".

У ролику Єлизавета крокує містом біля яскравих муралів, а також площею на Подолі перед оглядовим колесом. Вона одягнена у ніжну блакитну сукню, маючи легке укладання волосся та яскравий макіяж з акцентом на очі.

Фанати подякували українській красуні за теплі слова, а прихильники з іноземних країн були зачаровані красою зірки.

Хто ще із зірок привітав з Днем Києва

Чуттєві привітання також линули з уст інших відомих знаменитостей:

Сергія Притули;

Джамали;

Святослава Вакарчука;

Олени Зеленської;

Каті Осадчої;

Юлії Саніної;

Світлани Тарабарової.

До слова Мені стало погано, – Єлизавета Ястремська зізналась, що відчувала у фіналі "Міс Всесвіт"

Варто додати, що кілька тижнів тому у США відбувся конкурс краси "Міс Всесвіт", де українка, на жаль, не змогла увійти навіть у число 21-ї найкращої конкурсантки. Перемогу на конкурсі здобула мексиканка Андреа Мезі.