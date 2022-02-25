"Мисс Мира 2000" Приянка Чопра поддержала Украину и призвала помочь людям

Модель, актриса и победительница "Мисс Мира 2000" Приянка Чопра высказалась о войне России против Украины. Она поддержала народ Украины и попросила о помощи.

Жена Ника Джонаса и "Мисс Мира 2000" Приянка Чопра не обошла ситуацию вокруг российского вторжения в Украину. Соответствующее сообщение она опубликовала в инстаграмме.

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Приянка Чопра поддержала Украину

Модель и актриса заявила, что нынешняя ситуация ужасна.

Невинные люди, живущие в страхе за свою жизнь и жизнь своих близких, пытаясь ориентироваться в неопределенности ближайшего будущего,

– написала "Мисс Мира 2000".

"Трудно представить, как в современном мире это могло перерасти в столь катастрофическую точку, но это тот момент, который задел весь мир. В этой зоне боевых действий живут невинные люди. Они такие же, как ты и я", – добавила звезда. Также она призвала помочь народу Украины.

Ситуация в Украине / Видео с инстаграмма Приянки Чопры

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают на Россию санкции.Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Заметим, Украину поддерживают многие мировые знаменитости:

Текст публикации Приянки Чопры:

Ситуация, складывающаяся в Украине, ужасная. Невинные люди, живущие в страхе за свои жизни и жизни своих близких, пытаясь ориентироваться в неопределенности ближайшего будущего.

Трудно представить, как в современном мире это могло перерасти до такой катастрофической точки, но это тот момент, который задел весь мир.

В этой зоне боевых действий живут невинные люди. Они такие же, как ты и я.