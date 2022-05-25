Мишина рассказала, как во время войны объявился Эллерт и отец сына, спустивший ее с лестницы

Актриса Ксения Мишина призналась, что во время войны возобновила общение с бывшими – Александром Эллертом из "Холостячки" и отцом сына Платона. С тем же мужчиной, который спустил ее с лестницы в театре.

В октябре 2021 года Ксения Мишина поставила точку в отношениях с победителем шоу "Холостячка" Александром Эллертом, с которым встречалась больше года. Комик не покидал надежды ее вернуть, и их общение возобновилось во время войны.

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Ксения Мишина об Александре Эллерте

Как выяснилось, актриса сама связалась с Эллертом после первых взрывов в Киеве 24 февраля.

Конечно, в первый день войны: "Где вы, что вы?" Все забыли! В такие моменты вся боль кажется какой-то глупой, и прежде всего спрашиваешь: "Как ты там?" "Ты жив?" "Что ты там делаешь?" Чтобы каждый был здоров, жив,

– поделилась Мишина.

Интересно, что на интервью актриса засветила кольцо на безымянном пальце правой руки. На ней было кольцо, которое они с Эллертом разработали вместе – сдали кровь и изготовили биоалмазы. "Это мое кольцо, которое я постоянно ношу. То самое, после "Холостячки". Я его очень люблю и постоянно ношу", – поспешила оправдаться звезда.

Ксения Мишина об отце сына Платона

от юмориста Ксения Мишина ушла из-за постоянных качелей и от "полного бессилия что-то изменить", его ревность якобы "доходила до безумия" . Сам же Эллерт не называл ее бывшей , он уверял, что их отношения "просто на паузе".

Во время войны объявился не только Эллерт, но и отец Платона Александр, от которого Ксения Мишина сбежала на седьмом месяце беременности. Он будто бы впервые за 10 лет начал общаться с сыном.

Сейчас это очень сложная для меня тема, это сложно после стольких лет. Я когда-нибудь расскажу эту историю, она просто невероятная, но не сейчас. Сейчас все это очень непонятно, пока рассказывать рано… Сейчас все это очень осторожно, тонко. Но да, война раскрыла много глубокого и очень интересного,

– интригующе заявила Ксения Мишина.

Напомним, что бывшего Александра актриса называла тираном.