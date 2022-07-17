Искали всей страной, – Мишель Андраде рассказала о подруге, которую война застала в Гостомеле
В день, когда россия развязала полномасштабную войну, Мишель Андраде была за границей на съемках "Орла и решки". Однако волновалась ужасно, ведь ее друзья оказались в оккупации. Подруга-стилистка вообще на четыре дня исчезла в Гостомеле.
Почти вся семья Мишель Андраде живет в Боливии, но 24 февраля в Киеве находились ее мама и бабушка, которые категорически отказывались уезжать за границу. Если ее родные были в относительной безопасности на Оболони, тогда так друзья вообще оказались в оккупации.
Читайте полное интервью О семье в Боливии, гастролях, разрыве с МОЗGІ и победе Украины: интервью с Мишель Андраде
Мишель Андраде о близких в оккупации
Моя знакомая стилистка уехала отдыхать с друзьями в Гостомель и там узнала о войне. Мы все волновались, потому что они 4 дня были без связи. Кажется, что всей страной искали их. Через 7 дней удалось их эвакуировать, сейчас они в безопасном месте,
– рассказала Мишель Андраде.
Она также дружит продюсером "Орла и решки" Евгением Синельниковым, который с сыном и семьей едва спасся из Бучи, и Александрой Зарицкой из группы KAZKA, дом которой разграбили оккупанты.
"В оккупации в Буче был Евгений Синельников с сыном. Недавно моя подруга Саша Зарицкая рассказала, что ее дом, расположенный в Ирпене, разбомбили, украли все ценные вещи", – добавила певица.
К счастью, сейчас все ее друзья, знакомы в безопасных местах.
Интервью с Мишель Андраде в видеоформате: смотрите видео онлайн
Главное из эксклюзивного интервью с Мишель Андраде
- На Родине певицы, в Боливии, власти поддерживают российскую агрессию, потому что "ищут выгоды для себя", тогда как обычные люди из Украины – открывают сборы, отправляют деньги.
- С МОЗGІ Entertainment Мишель Андраде ушла не сама, это было их взаимное с продюсерским центром решение. Все для того чтобы она стала свободной артисткой.
- Сейчас звезда живет в Испании, ехать в Украину ей страшно. Она планировала появиться в Киеве в июле, однако считает, что это опасно.