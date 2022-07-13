Карьера Мишель в Украине началась в 2013 году. Тогда она стала участником популярного вокального шоу "Х-фактор". Через несколько лет подписала контракт с компанией МОЗGІ. Сейчас Андраде является одной из самых известных артисток Украины, прекрасно владеет украинским языком, чем подает пример поклонникам.

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Но семья исполнительницы проживает в Боливии, что в Южной Америке. Почему Мишель не поехала к родным, как в Боливии относятся к войне в Украине, где была 24 февраля, как в дальнейшем планирует развивать карьеру и многое другое узнайте в эксклюзивном разговоре с Андраде для проекта "Интервью24".

Интервью с Мишель Андраде в видеоформате

О семье в Боливии и отношении боливийцев к войне в Украине

Вы родом из Боливии, там есть ваша семья. Не думали о том, чтобы во время войны выехать туда?

Конечно, моя боливийская семья предлагала уехать домой, но я отказалась. С 12 лет живу в Украине, за это время стала здесь публичным человеком, оказывающим влияние. Сейчас это особенно важно. Мне кажется, если буду в Европе, буду полезнее для Украины, чем если буду в Боливии, на другом континенте. Осталась в Европе, чтобы помогать.

Как в Боливии воспринимают войну в Украине? Там есть российская пропаганда, понимают ли все-таки, что на самом деле происходит в нашей стране?

К сожалению, некоторые страны Латинской Америки поддерживают российскую агрессию, потому что ищут выгоды для себя. Но мой отец говорит, что обычные люди, не власть, поддерживают Украину. Моя семья тоже с первых дней поддерживает Украину. Когда я открывала сборы, они отправляли деньги. Они с нами.



Мишель Андраде на митинге / Фото из инстаграмма певицы

Как родные отнеслись к вашему решению после 2014 года оставаться в стране, где идет война?

В 2013 году я приняла участие в проекте "Х-фактор" и начала карьеру певицы. Мои родители после этого решили остаться в Украине и боливийская семья поддержала это.

Где Мишель застала война

24 февраля вам звонил кто-нибудь из артистов?

24 февраля я была за границей на съемках проекта "Орел и Решка". Помню, что сама всем звонила по телефону. Я не ждала звонков, потому что знала, что сейчас моим коллегам, друзьям нужна помощь. Мне было важно знать, в безопасности ли я могу как-то помочь.

А вы кому-то звонили по телефону из коллег?

Если не ошибаюсь, писала Саше Зарицкой, Даше Астафьевой, Даше Рыбак, Наде Дорофеевой, Ирине Горовой. Очень многим тогда написала.

Участие в "Х-факторе" и начало карьеры певицы в Украине

В 2013 году вы участвовали в украинском "Х-факторе". Тогда в судьях были россияне – Сергей Соседов и Ирина Дубцова. На этапе "Дома судей" ваше выступление слушал Филипп Киркоров, поддерживающий агрессию россии против Украины. Каково было ваше отношение к этим людям в 2013 году и каково оно сейчас?

Когда я попала на проект, я уже знала этих людей, они для меня были кумирами. В детстве мама включала песни Ирины Дубцовой, Филиппа Киркорова. Для меня за честь было попасть в их команду.

В начале войны я с коллегами пытались достучаться, просили, чтобы русские артисты не молчали, выходили на митинги, говорили о происходящем. Но когда поняла, что они молчуны и готовы поддерживать российскую агрессию, то для себя решила, что не хочу тратить энергию, не хочу даже интересоваться, что там происходит. Для меня эти люди сейчас не существуют. Вот так.

Друзья в оккупации и общение с коллегами

российская пропаганда постоянно спекулирует вопросом: "Где вы были 8 лет?", забывая о том, что мы все эти 8 лет воевали, защищали наши территории. Тысячи украинцев все эти 8 лет отдавали свою жизнь за Украину. Что вы думаете об этом вопросе и как бы на него отреагировали?

Это очень провокационный вопрос, запущенный российской пропагандой. Мы не должны оправдываться, потому что каждый украинец знает, что уже более 8 лет происходит не гражданская война, а война, которую развязала россия.



Мишель Андраде / Фото из инстаграмма певицы

Ваши друзья или знакомые находились в оккупации? Может быть сейчас?

Моя знакомая стилистка уехала отдыхать с друзьями в Гостомель и там узнала о войне. Мы все волновались, потому что они 4 дня были без связи. Кажется, что по всей стране искали их. Через 7 дней удалось их эвакуировать, сейчас они находятся в безопасном месте.

Также в оккупации в Буче был Евгений Синельников с сыном. Недавно моя подруга Саша Зарицкая рассказала, что ее дом, расположенный в Ирпене, разбомбили, украли все ценные вещи. Но, к счастью, сейчас все мои знакомы в безопасных местах.

За границей вы бываете на благотворительных концертах, где выступают и другие украинские исполнители. С кем больше всего контактируете во время таких гастролей?

Недавно в Барселоне прошел футбольный матч в поддержку Украины, где была Саша Зарицкая, Надя Дорофеева. Мне очень нравится, когда встречаются свои люди. Во-первых, чувствую себя дома, а во-вторых, будто по чуть-чуть возвращаюсь к прошлой жизни.

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Сейчас вы вместе с командой живете в Испании. Там же остановились Потап и Настя Каменских. Встречались ли с ними за эти 4 месяца?

Сейчас я с Потапом не общаюсь. Кто знает, возможно, встретимся в будущем.

Когда Мишель вернется в Украину

Когда планируете возвращаться в Украину?

Планировала поездку в Украину в июле, но каждый день новости шокируют. Мне кажется, сейчас там опасно. Честно говоря, страшно ехать туда. Очень хочу приехать, посетить оставшихся в Украине друзей увидеть свой дом, потому что очень скучаю. Также хотела приехать в Киев с благотворительной целью. У меня осталось много вещей и планировала подарить тем людям, которые в них нуждаются сейчас. И концерты…

Мне кажется, что сейчас нашим людям не хватает поддержки, легкости. Хочется выступать для тех, кто каждый день работает для нашей победы.



Мишель Андраде в Киеве / Фото с инстаграмма певицы

Почему ушла с МОЗGІ и как дальше будет развивать карьеру

Почему ушли из МОЗGІ? Это было ваше решение или попросили?

Это было взаимное решение. Мы все меняемся, наши приоритеты, ценности и просто каждый хочет лучшего для себя. Мы продолжаем работать с МОЗGІ Entertainment, но в другом формате. Сейчас я являюсь свободным артистом, который пользуется услугой дистрибьюции от МОЗGІ.

Как в дальнейшем будете развивать карьеру? За собственные средства ищете ли продюсера?

Сейчас не вижу смысла уходить от одного продюсера к другому, потому что чувствую в себе силы двигаться самостоятельно. Финансовые вопросы всегда есть. Я не ищу спонсора, но открыта к коммерческим проектам.

Какое событие станет победой Украины в войне

По-вашему, какое событие можно будет считать победой Украины?

Для меня большой победой будет возвращение всех территорий Украины. Но у нас уже много потерь и их будет еще больше. Поэтому большой победой, но не окончательной, будет возвращение к границам, которые были до 24 февраля.

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