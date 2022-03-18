Режиссер и ведущий "Орла и решки" Евгений Синельников около двух недель провел в осаде под Киевом. 9 марта ему удалось эвакуироваться из Бучи.

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Как Евгений Синельников выбрался из Бучи

Режиссер поделился, что ему с сыном очень повезло, связи практически не было. Однако удалось получить сообщение о зеленом коридоре.

Мы решили, что нужно попробовать, потому что оставалось ужасно. Каждый день становилось все хуже, хуже и хуже. Мы получили к площади. Было очень много автомобилей. Люди садились в автобусы, но эти автобусы не выпустили кафиры. Колонна из автомобилей двинулась, ну и мы поехали за ними, потому что не знали, что и как. Это было так приятно, когда мы из этого ада уехали,

– рассказал Синельников.

На пути ведущему и его 9-летнему сыну пришлось наблюдать ужасные картины. Но Евгений пытался отвлекать отпрыска.

Добавим , что сейчас Евгений Синельников не планирует вести сына к психологу . Всю ситуацию режиссер объяснял мальчику как тимбилдинг и группировку, хотя малыш страдал от панических атак.