До полномасштабного вторжения Наталья Могилинец, известная как Миша Романова, развивала карьеру в России, так что не удивительно, что выпускала только русскоязычные треки. На днях она наконец-то презентовала первую украиноязычную песню "Зима", которую готовила еще якобы к началу 2022 года.

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Миша Романова выпустила первый украиноязычный трек "Зима"

Сингл "Зима" о разлуке с домом и любимым человеком. Вероятно, Миша Романова спела о бойфренде, на которого впервые намекнула в октябре.

Я долго не могла понять, о чем я хочу петь в новых песнях. Если раньше я была более смела и откровенна как в треках, так и на сцене, то сейчас мне хочется безопасности и уюта, отражать то, о чем болит мое сердце, как и сердце каждой женщины уже почти год,

– прокомментировала Миша Романова.

Она отметила, что за год энергия и смыслы трека "Зима" потеряли актуальность, поэтому сонграйтер и ее друг Андрей Осадчук подарил ему новую жизнь.

"Он, зная мою историю и тяжелые переживания разлуки с семьей, частично оставшейся в оккупированном Херсоне, предложил лирику, поразившую меня до глубины души. И мы очень быстро записали новый вариант песни", – призналась певица.

Миша Романова – Зима: слушайте песню онлайн

В комментариях на ютубе отметили, что по-украински Миша Романова звучит по-новому и отчетливее:

"Как же хорошо на украинском. И песня сильная, проницательная. Все слова в ней о нашей жизни сейчас. Миша Романова, уже давно ждал от тебя новой песни. И надеюсь, что и дальше будут на украинском, потому что насколько это крутое звучание";

"Какой голос. С этой музыкой и строками пробивает прямо до глубины сердца. Для многих украинцев сейчас эта песня будет столь актуальна, к сожалению";

"Как странно слышать на украинском. Как русский язык, то все на одно лицо, а украинский такие нотки открывает, что удивляешься, браво";

"Миша, невероятно трогательно, слезы на глазах от вашего голоса, от душевной боли в нем. Мира на земле";

"Песня жизненная, музыка крутая, исполнение безупречное".

Напомним, в сентябре в оккупированном Херсоне умер отец Миши Романовой. "Война убивает все, что дороже всего. Спасибо, мой папа, за все! Я очень эмоциональная, но я держусь. Я люблю тебя", – комментировала тогда артистка. Еще в июне она делилась, что в Херсоне часть ее семьи – отец, брат, племянники. Они не могли выехать, потому что, как писала звезда, "машины расстреливают". Где сейчас ее родные, пережившие оккупацию, неизвестно.